‘Amarillo’ de J Balvin desbanca a ‘Tusa’ y ya es número 1 en España

Sin que sorprenda a nadie, ’Colores’ es número 1 directo en la lista de streaming albumes en España, además de número 2 en ventas -pese a que solo ha necesitado unas 140 copias para ello-. Lo seguro es que la nueva obra de J Balvin es el disco más escuchado del país estos días, y además, el single ‘Amarillo’ logra hacerse directamente con el número 1 oficial en singles. Tiene mucho mérito porque ‘Tusa’ de Karol G y Nicki Minaj llevaba meses asentada en dicha posición, y ahora pasa al puesto 3, también por detrás de ‘Rojo’ del propio J Balvin, que sube al número 2 en su cuarta semana.

Por supuesto, los 10 colores de J Balvin, o sea, las 10 canciones de su disco, se cuelan en los 25 primeros puestos. A las dos canciones citadas hay que sumar ‘Morado’ en el puesto 4, ‘Gris’ en el 8, ‘Azul’ en el 9, ‘Rosa’ en el 10, ‘Negro’ en el 13, ‘Blanco’ en el 14, ‘Verde’ en el 19 y ‘Arcoíris’ en el 23. ‘Dolerme’ de su colega Rosalía entra en el puesto 36 con solo media semana contabilizando, pues no se lanzó en viernes.

Entre las subidas destacadas, ‘Resistiré’ de Dúo Dinámico es puesto 27, lo más alto que ha estado jamás, alzada como himno contra el coronavirus. Además, el próximo top 1 en España podría ser ‘Safaera’ de Bad Bunny, pues no para de ganar posiciones y ya es numero 1 en Spotify. La lista de entradas se completa con el hit mundial ‘Roses’ de Saint Jhn, top 57, el tema de Bizarrap con Don Patricio en el 64, ‘In Your Eyes’ de The Weeknd en el 70 (‘Blinding Lights’ sube al 16, un nuevo máximo) y ‘Atrévete’ de Yago Reche llega justo al 100.