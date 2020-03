7 copias han bastado para llegar al top 100 español en la semana de confinamiento

La lista de ventas de la semana pasada ya se veía afectada por el confinamiento que vive la sociedad española debido al coronavirus. Pero como el estado de alarma se anunció un sábado a última hora, la lista de la semana pasada aún recogía datos de venta física tradicional tanto del viernes 13 como del sábado 14 de marzo.

La lista de esta semana ya se corresponde con 7 días de confinamiento y con todas las tiendas cerradas a cal y canto, y por ese motivo es tan atípica: recoge tan solo datos de iTunes y alguna otra tienda digital u online. Si normalmente bastan 50 copias para llegar al top 100 de un país con casi 50 millones de habitantes, ¿qué pasaría con las tiendas tradicionales cerradas? Solo 7 unidades vendidas han bastado para llegar al top 100 español, lo que provoca una serie de extrañas subidas y que otros se desplomen: Marisol Bizcocho, top 3 la semana pasada, desaparece de todo el top 100 en su segunda semana.

Dvicio se hace con el número 1 de ventas con ‘Impulso’ por la venta de 403 copias, mientras J Balvin, The Weeknd, Niños Mutantes y Triángulo de Amor Bizarro completan el top 5 de ventas con cifras entre las 142 y las 115 unidades despachadas.

La primera mitad de la tabla está llena de entradas de lo más pintoresco, de Dio a Def Leppard pasando por Carla Morrison con un disco de 2017, pero todos ellos en torno a las 20 copias vendidas. En la parte baja encontramos a una serie de artistas sin streaming, un tanto misteriosos, que aparecen como “autoeditados”: Narda Chumacollqui, Bernardina Chumallqui, Mariluna Peregrino, Brayan Paucar, Inocencia Chuquipiondo y Palmira Chumacero aparecen en torno al top 75 con unas 11 copias vendidas.

A la espera de que Promusicae aúne lista de ventas y streaming para reflejar la realidad española (hace un par de meses creamos un número cero de dicha unión, no es tan difícil), echar un ojo a la lista de streaming nos da una visión más real de lo que ha sido popular en España en una semana como esta: J Balvin tiene el disco más oído del país con ‘Colores’, mientras ‘After Hours’ de The Weeknd llega al puesto 3 de “streaming albumes” por detrás de ‘Colores’ y el último de Bad Bunny, que baja del puesto 1 al puesto 2.

‘Impulso’ de Dvicio llega al número 11 , ‘Modo avión’ de Dalex al puesto 12, ‘3.15.20’ de Childish Gambino al número 40 y ‘Conan Gray’ al puesto 68. El gran éxito de Triángulo de Amor Bizarro no es aparecer en el puesto 5 de ventas con 115 copias vendidas, sino aparecer en el puesto 71 de la competitiva tabla de streaming. Y lo mismo podemos decir de Morrissey, que sí, logra subir del 10 al 7 en ventas, pero lo curioso es que llega al puesto 100 de lo más escuchado en España con ‘I Am Not A Dog On A Chain’.