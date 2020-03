J Balvin “no se complica”… y se nota en ‘Amarillo’, que podría ser número 1 en España

Parte de la redacción evalúa el que puede ser oficialmente el próximo número 1 en España.

“Creo que si ‘Colores’ dista bastante del brillo (¡je!) de ‘Vibras’ o ‘Energía’ es, precisamente, por canciones como ‘Amarillo’. Efectivamente, es disfrutona, y cualquiera se vislumbra meneando el culo a su son en un club o un chiringuito playero (bueno, ahora mismo prácticamente en cualquier sitio que no sea casa, la verdad). Pero eso se da por seguro. La cuestión es que se trata de un single tan exageradamente simple que termina resultando plana, apostando todo a los ganchos instrumental y vocal que, francamente, no dan para sostener la canción. Melódicamente famélica, palidece ante colores como ‘Rojo’ o ‘Morado'”. Raúl Guillén.

“‘Amarillo’ repite la idea principal de ‘Mi gente’, la canción más icónica de J Balvin. Si aquella se basaba de manera obsesiva en ‘Voodoo Song’ del francés Willy William, en esta se replica de manera obsesiva un fragmento del tema ‘Angela’ del colectivo de hip-hop francés Saïan Supa Crew. El resultado vuela el cerebro igual aunque sea imposible que la idea permanezca igual de fresca: esas trompetas que parecen un coro de personas haciendo el bobo con su registro nasal más cómico representan uno de los hallazgos más divertidos de ‘Colores‘”.

“J Balvin pasará a la historia por haber dignificado el reggaetón con discos como ‘Safari’ o ‘Vibras’. Por alguna razón siempre habíamos asociado el reggaetón con las producciones más chungas imaginables, quizá porque ‘Gasolina’ no era la más fina del mundo precisamente, pero J Balvin demostraría que en el reggaetón, como en cualquier estilo, hay de todo. Sin embargo, en su nuevo disco su sonido suena ya muy mascado, y donde Bad Bunny se ha crecido con un trabajo sorprendente, en ‘Colores’ J Balvin parece haberse quedado sin ideas. ‘Amarillo’ es otra vuelta de tuerca a su sonido: en este caso, la canción utiliza un gracioso gancho de voces que imitan el sonido de unas trompetas, pero el “yo no me complico” del estribillo termina siendo demasiado revelador. La canción es más de lo mismo y no en el buen sentido”. Jordi Bardají