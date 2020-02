beabadoobee triunfa gracias al sample de ‘Coffee’ en ‘death bed’, el oscuro hit de Powfu

Os hemos hablado de beabadoobee en un par de ocasiones: la jovencísima cantautora británica forma parte de la “Generación Z” de nuevos artistas de pop alternativo que están surgiendo gracias a internet y ha sido una de las revelaciones indie-rock de 2019 gracias a la buena recepción lograda por singles como ‘Coffee’, ‘The Moon Song’, ‘She Plays Bass’ o ‘I Wish I Was Stephen Malkmus’ (gran título). La promesa de beabadoobee (se pronuncia bi-ba-du-bi) la ha llevado incluso a ser nominada al sondeo de BBC Sound of 2020 finalmente ganado por Celeste.

Habría sido un puntazo ver a beabadoobee presentar cualquiera de sus canciones en los BRITs (aunque tampoco habría sido una sorpresa, la artista forma parte del sello Dirty Hit, el mismo que acoge a The 1975), pero de momento ella ya se está apuntando un hit nada desdeñable en su hasta ahora corta carrera del que vale la pena hablar. Aunque el hit tiene trampa puesto que la canción en cuestión, ‘death bed’, no es original de beabadboobee sino del rapero Powfu. ‘death bed’ samplea ‘Coffee’ de manera tan prominente y clave para la canción que la británica aparece acreditada como artista invitada.

Esta remezcla de ‘Coffee’ en clave chill-hop y con el añadido de un sonido de lluvia que potencia su componente nostálgico está triunfando en Spotify, donde lleva más de 12 millones de reproducciones en menos de dos semanas. Por comparar, el mayor éxito de beabadboobee hasta la fecha, ‘Coffee’, lleva 17 millones… pero salió en 2017. Por su parte, Powfu había tocado su techo con los 6 millones de streamings de ‘Dead Eyes’. La aparición de ‘death bed’ en playlists tan importantes de la plataforma sueca como Today’s Top Hits ha ayudado, pero es un hecho que el éxito de la canción no conoce precedentes en la carrera de ninguno de sus autores involucrados.

¿Por qué está calando ‘death bed’, ya la segunda canción más escuchada en el top viral de Spotify? No es ningún misterio que la melodía de ‘Coffee’ es una absoluta monada, pero tampoco que el rap de Powfu está hecho para retocer el más gélido de los corazones. Si ‘Coffee’ era una canción costumbrista sobre preparar “una taza de café con la cantidad justa de azúcar”, esta nueva composición llamada “lecho de muerte” es algo más oscura… aunque por sonido no lo parezca. En ella, Powfu habla desde la perspectiva de un joven que, sumido en una depresión, ha decidido que va a morir. “Hay tantas cosas que aún no hemos hecho, ojalá pudiera ser yo esa persona, pero no saldré de esta cama”, canta, a lo que sigue: “espero, si voy al cielo, verte otra vez, mi vida ha sido corta, he tenido tantas bendiciones, estoy contento de que hayas sido mía, es una putada que todo esto esté acabando”. Solo hace falta un vistazo a los comentarios de Youtube para comprobar que la canción está uniendo a la gente.



Lo mejor del mes: