Lewis Capaldi agradece a su abuela por morirse en unos BRITs que encumbran el álbum de Dave

Esta noche se han celebrado los BRIT en Londres y las victorias no han sido tan predecibles como se esperaba. El premio gordo de la ceremonia, el de Álbum del año, no ha ido a parar al más vendido, el de Lewis Capaldi, sino a uno de los que mejores críticas ha recibido (90 sobre 100 de media en Metacrtic) y que también ha sido un éxito comercial: ‘Psychodrama‘ de Dave. El rapero, que ya había ganado el Mercury por este disco, ha recibido el BRIT de parte de Billie Eilish y Finneas. La primera se ha hecho con el BRIT a Mejor artista femenina internacional y además ha estrenado en directo junto a su hermano y con la compañía de Johnny Marr ‘No Time to Die‘, su canción para la próxima película de ‘James Bond’.

En cuanto a Lewis Capaldi, el británico se ha llevado el BRIT a Artista revelación y a Mejor canción. En el discurso de agradecimiento del segundo ha agradecido a su abuela por morirse, ya que a ella está dedicada la canción. El presentador de la gala, Jack Whitehall, le ha llamado entonces “tesoro nacional”.

¿Qué hay del resto de premios? Mabel sí se ha llevado el BRIT a Mejor artista femenina debido al “enorme éxito” de ‘Don’t Call Me Up’ y además ha acudido a la gala con su madre, quien no es otra que Neneh Cherry, y en su discurso ha recordado que hace exactamente 30 años la autora de ‘Raw Like Sushi‘ estaba recibiendo ese mismo premio en ese mismo lugar. Por otro lado, Stormzy ha ganado el premio a Mejor artista masculino, Foals el de Mejor grupo y Tyler, the Creator el de Mejor artista masculino internacional. Finalmente, Lizzo no ha ganado nada, pero ha sido la proveedora de memes de la noche. ¡Brava!

This audience member x @lizzo's unexpected collab is e v e r y t h i n g #BRITs pic.twitter.com/D94iN24mKw — BRIT Awards (@BRITs) February 18, 2020