Dua Lipa, top 3 en la lista de streaming española

Promusicae ha anunciado hoy que suprime su tradicional lista de álbumes durante la crisis del coronavirus y que ya trabaja en fusionar sus listas de ventas y streaming para elaborar una clasificación más representativa de lo que el público español escucha. De momento dará a conocer únicamente los datos de la lista de streaming, los últimos de los cuales tienen que ver con la segunda semana de confinamiento total.

La entrada más potente de la lista de streaming esta semana es ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa, que entra directo al número 3, esto es, exactamente un peldaño por encima del dato americano y uno por debajo del dato británico, y bloqueado del número 1 por ‘YHLQMDLG‘ de Bad Bunny y ‘Colores‘ de J Balvin. El álbum sí ha sido número 1 en Nueva Zelanda, Irlanda, Finlandia, República Checa y Lituania, mientras en varios territorios ha sido top 2 o top 3.

En segundo lugar encontramos a 5 Seconds of Summer, el grupo (australiano) que ha dejado sin número 1 de ventas a Dua en Reino Unido. ‘C A L M‘ entra en el top 11 en la lista de streaming española, y por tanto empeora los datos de ‘Youngblood’ y ‘Sounds Good Feels Good’, que alcanzaron el top 2; y el de ‘5 Seconds of Summer’, que alcanzó el número 1 en España, entre otros muchos países.

La ausencia de ventas físicas en la lista de álbumes española de esta semana puede haber perjudicado especialmente a Pearl Jam, un grupo de rock que colocado sus últimos trabajos en posiciones muy altas de la clasificación: ‘Lightning Bolt’ fue número 3 en 2013 y ‘Backspacer’ número 4 en 2009. ‘Gigaton‘, que sí ha sido número 1 en Italia, entra en el número 16.

La última entrada en la lista de los discos más escuchados de la semana es ‘PARTYMOBILE’, el nuevo trabajo del rapero canadiense PARTYNEXTDOOR que incluye el discreto regreso a la música de Rihanna. El álbum es top 26.