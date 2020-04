5 Seconds of Summer / C A L M

5 Seconds of Summer se han disputado esta semana el disco número 1 de ventas en Reino Unido contra la reina del pop del momento, Dua Lipa. ‘C A L M’, el nuevo trabajo de la banda australiana, no ha aterrizado en nuestras vidas con el impacto de ‘Future Nostalgia‘, pero era muy esperado por sus seguidores después del éxito en las plataformas de streaming de singles como ‘Easier’ o ‘Teeth’. El largo, cuyo título es un acrónimo de los primeros nombres de los integrantes del grupo (Calum, Ashton, Luke y Michael) pero también una referencia a la famosa app para dormir con la que estos se han asociado, es un cóctel de influencias muy bien asimiladas dentro de una producción por momentos estelar que mantiene el tipo a lo largo de sus 39 minutos de duración.

‘C A L M’ equilibra lo orgánico de aquel pop-punk que 5 Seconds of Summer practicaban en los inicios de su carrera con lo sintético de ese pop electrónico que están explorando actualmente, y cuenta con la contribución clave de algunos de los compositores y productores de pop más solicitados del momento, especialmente de Andrew Watt, Louis Bell, Ryan Tedder, Charlie Puth y benny blanco. El electrónico single principal, ‘Easier’, que habla sobre mantenerse fiel a uno mismo y está co-escrito por Charlie Puth, es un puñetazo sónico que ya supera los 200 millones de streamings, y ‘Teeth’ seduce con su sonido de pop-rock histérico a lo Muse, dentro de una producción que incluye guitarras jevis y un sonido que dan ganas de escucharlo a todo volumen. Las influencias del disco son diversas: la inicial ‘Red Desert’, que versa sobre buscar una nueva vida, suena como si Imagine Dragons hicieran country e incluye el sonido de unas castañuelas, y ‘Wildflower’ es puro rock llenaestadios pero a la vez utiliza armonías muy bucólicas.

A veces las canciones de 5 Seconds of Summer no son las más inspiradas como demuestra la segunda mitad de este ‘C A L M’ en la que el falsete de ‘Not in the Same Way’ pasa sin pena ni gloria y los ecos a ‘Personal Jesus’ de Depeche Mode en ‘Lonely Heart’ suena tan poco bien traídos como su estribillo en modo “canción eurovisiva”. Sin embargo, tanto el trap-pop rockero de ‘Old Me’, que celebra el modo en que cometer errores nos hace evolucionar como personas; como la balada de rock clásica ‘Best Years’ nutren el álbum de más buenas melodías a las que regresar, y el largo incluso se guarda una sorpresa final con la acústica ‘High’, que cierra el disco poniendo un punto de sencillez muy agradecido.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Easier’, ‘Old Me’, ‘Wildfower’, ‘Teeth’, ‘Best Years’

Te gustará si te gusta: Imagine Dragons, Jonas Brothers, Thirty Seconds to Mars, OneRepublic

Youtube: vídeo de ‘Easier’