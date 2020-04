5 Seconds of Summer contraatacan y dejan a Dua Lipa sin top 1 en Reino Unido en el último minuto

Incluso con las tiendas físicas cerradas, la batalla por el número 1 de álbumes en Reino Unido ha estado muy interesante esta semana. El nuevo disco de 5 Seconds of Summer arrollaba el pasado finde en ventas al nuevo de Dua Lipa, venciéndola por siete mil unidades de diferencia. Exactamente 19.200 copias de ellos por 12.200 de ella. Sin embargo, la cantante recortaba posiciones durante toda la semana gracias a su streaming y a una promoción de su web que incluía la venta de cassettes firmados.

5 Seconds of Summer veían cómo cada día la distancia entre ambos disminuía. De lunes a martes ellos vendían solo 600 unidades más, y Dua Lipa 4.700. La victoria parecía pan comido para ella teniendo a su favor el streaming. De hecho, según las “midweeks” del jueves, ‘Future Nostalgia‘ había vendido casi 27.000 unidades y ‘CALM’ 22.500, por lo que ya era número 1. Pero al final ha habido vuelco.

5 Seconds of Summer habían decidido contraatacar y rebajaban los precios de su disco en iTunes hasta las 3,99 libras, promocionando también a través de redes la venta del álbum y otros items a través de su web. Sus fans se han movilizado y al final el grupo australiano ha vendido 34.941 unidades, por 34.390 de Dua Lipa. Ellos han vendido 12.000 cassettes (!) y ella 3.000 vinilos (!). Dua Lipa tiene muchos más puntos de streaming, lo que obviamente le dará más aguante a la larga; pero en cuanto a la primera semana, las ventas a través de la web de 5 Seconds of Summer ha sido decisiva.

