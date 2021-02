Crítica: ‘Up’ es otro cachondo single de Cardi B

Cardi B ha callado bocas este último año con ‘WAP‘, su single con Megan Thee Stallion, que ha arrasado y batido récords (sobre todo en Estados Unidos) justo cuando la rapera más lo necesitaba. Sí, ‘Money’ es un macrohit en las plataformas de streaming, pero ‘Press’ se ha quedado muy lejos de sus cifras, y en ningún caso estos singles han igualado la repercusión alcanzada por ‘Bodak Yellow’ ni mucho menos el éxito internacional de ‘I Like It’.

Con ‘WAP’, que de haber salido en España, llevaría por título algo como «Tengo el chocho mojado», Cardi ha terminado de llevar su discurso por el camino de lo abiertamente grosero y soez y, como inspirándose en el repertorio de cupcaKke, ha hecho una canción que las radios americanas pueden censurar en un 95% más o menos. No sorprende, por tanto, que el single siguiente continúe su fórmula. Lanzado medio año después de ‘WAP’ de manera astuta por parte de Belcalis Almanzar pues el tema no ha necesitado apoyarse en absoluto en el lanzamiento de un disco para triunfar, ‘Up’ es la típica canción que si arrasa porque así lo ha decidido la audiencia, tú te unirás al enemigo sin rechistar porque no es mala, pero que si fracasa estrepitosamente tampoco se acabará el mundo.

Al principio, la base de rap con piano (o lo que suena vagamente como un piano) de ‘Up’ recuerda a la de ‘Money’ y, por defecto, a la de ‘HUMBLE.‘ de Kendrick Lamar, tema copiado recientemente también por Iggy Azalea en ‘Sally Walker’; pero luego el bobo estribillo «if it’s up, then it’s up, then it’s up, then it’s stuck» se pega lo suficiente como para que cualquier parecido con singles pasados deje de importar. Cabe mencionar que el tema ha sido acusado de plagio por el dúo Mir Pesos y Mir Fontane a pesar de que la expresión «if it’s up, then it’s up» es de uso común en el sur de Estados Unidos. En cualquier caso, cencerros de la base de ‘Up’ son totalmente ochenteros y evocan la suciedad del underground neoyorquino (Cardi es oriunda del Bronx), por lo que estamos ante una producción de hip-hop bastante clásica en realidad, en la que Cardi vuelca su personalidad como solo ella sabe.

Y lo que Cardi sabe hacer, mejor que cualquier otra cosa, en mi opinión, es dar con frasecillas memorables que se quedan a la primera, que te dejan con cara de circunstancia por lo absurdo o por lo ordinario. La rima «bitches say they fuckin’ with me, chances are they probably not» con «if I had a dick, you’d probably lick it like a lollipop» es demasiado sonora como para tener en cuenta que Cardi repite el mismo adverbio dos veces en un mismo verso; y de alguna manera la artista consigue que una frase como «el aliento de esa pava huele a sexo de caballo» funcione en el contexto de una canción. Visto lo visto, el segundo disco de Cardi B tiene pinta de que va a ser muy divertido.