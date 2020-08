Drake vuelve al sonido clásico, junto a Lil Durk, en ‘Laugh Now Cry Later’

Cuando Drake compartió un conjunto de rarezas llamado ‘Dark Lane Demo Tapes‘, avisó de que este verano publicaría nuevo disco. A un mes de que termine el periodo estival, continuamos sin saber nada sobre el sucesor de ‘Scorpion‘, pero al menos esta noche sí ha compartido el primer single de dicho proyecto, que parece que se va a llamar ‘Certified Lover Boy’ y no ‘Skeleton King’.

El single es finalmente una colaboración con Lil Durk, rapero con 5 discos a sus espaldas, y no con Bruno Mars, como se rumoreaba, que recibe el nombre de ‘Laugh Now Cry Later’. El tema tiene influencias de R&B y trap, pero con unos arreglos de metales de corte clásico que nos llevan en cambio a los tiempos en que Drake sonaba a Kanye West (‘Miss Me’ en ‘thank me later’, 2010). En el vídeo vemos a Drake bajando de un cochazo, practicando deporte, conduciendo una moto acuática, buceando, siendo derribado o llorando. Como es habitual, otro «this is all about me».



El 14 de agosto llevaba siendo desde hace semanas la fecha rumoreada para el lanzamiento del nuevo disco de Drake. De hecho, hay quien pensaba que Katy Perry retrasaba su nuevo álbum para no coincidir con dicha edición. Durante toda esta semana, la prensa se ha hecho eco de este rumor, indicando que Bruno Mars sería la estrella invitada, incluyendo el NME, que suele estar bien informado. La fuente de la que se servían en este caso era OnSmash, donde indicaban que la canción con Bruno Mars sería el anticipo del álbum antiguamente conocido como ‘Skeleton King’, ahora previsto para el 28 de agosto -de nuevo, llamado a coincidir con ‘Smile’ de Katy Perry-. El NME informaba también de que el ingeniero de sonido de Drake decía el 28 de julio en Instagram que el álbum estaba terminado «al 90%», pero que habría que esperar aún por el «último 10%», sin especificar cuánto. Más infundados eran los rumores que apuntaban a una colaboración entre Drake y Ariana Grande.

2020 ha sido un año entretenido para Drake. Si extraída de ‘Dark Lane Demo Tapes’, ‘Toosie Slide’ lograba convertirse en el 7º número 1 para el cantante en el Billboard Hot 100, hace unas semanas que ha aparecido en un par de temas nuevos de DJ Khaled, un ‘Popstar’ que ha conseguido ser número 3 en Estados Unidos y un ‘Greece’ que le mostraba en un registro vocal irreconocible. Con ellos, ha roto el récord de artista con más tops 10 en la historia del Billboard Hot 100, al sumar 40, superando a Madonna, que tenía 38, y a la que dedicó un tema llamado ‘Madonna’, tal cual, antes de que ambos improvisaran una patochada de actuación en Coachella que probablemente acabó con su amistad. Con la carrera que le queda por delante, y con su adicción al estudio (llegó a sacar 120 singles en 10 años), ni que decir tiene que tal récord tiene nombre durante unos cuantos años.