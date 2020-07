Katy Perry retrasa la publicación de ‘Smile’, su nuevo disco

Katy Perry ha anunciado que se ve obligada a demorar la salida de su nuevo disco, ‘Smile’, prevista para el próximo 14 de agosto. La nueva fecha es dos semanas después, el día 28. No es para tanto, ni tampoco un retraso voluntario buscando sortear un momento difícil del mercado por la crisis del coronavirus –eso, parece, ha quedado atrás; crucemos los dedos–. Sino que Perry esgrime «inevitables retrasos de producción» que, a estas alturas, menos de tres semanas de la fecha prevista, entendemos que tendrá que ver con la fabricación de las copias físicas. «Siento lanzaros estas maas noticias como una tarta a la cara… pero si hay algo que me ha enseñado 2020, es a no estar demasiado apegado a los planes y a ser maleable». Y lo hace exhibiendo un gran sentido del humor, con una serie de fotos que retrata precisamente un tartazo en su propia cara en una sesión de fotos para el disco.

Perry ha anunciado que, en compensación para sus fans, desde este domingo y hasta que salga el disco o el bebé que lleva en su interior, una de dos, hará charlas en directo en Instagram de media hora de duración. Allí responderá a sus fans sobre lo que sea, mostrará el nuevo merchandising de esta etapa y dejará escuchar fragmentos de las canciones aún inéditas de ‘Smile’. Dado el avanzado estado de gestación, que no le ha impedido participar con un espectacular directo en la edición virtual del festival Tomorrowland este fin de semana, nos atrevemos a vaticinar que su pequeña hija con Orlando Bloom llegará antes que ese disco.

‘Smile’ es el quinto trabajo de estudio de Katy Perry, el primero tras un ‘Witness’ que no trajo los mejores resultados comerciales en su carrera. Pero, más que por esto, las críticas más fiera hicieron bastante daño a la artista californiana, confesando haber tenido problemas graves de estrés y depresión, también derivados de su ruptura temporal con el actor. Recuperada su pareja y su estado de ánimo, y después de unos singles pop que han funcionado relativamente bien, Katy sorprendió anunciando un disco que se esperaba que le llevara más tiempo publicar, adelantándolo con los singles ‘Daisies‘ y el corte titular del álbum.