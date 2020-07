Katy Perry revela la portada de ‘Smile’, su nuevo disco

Katy Perry ha revelado la portada de su nuevo disco mediante un juego de internet que consiste en tuitear y petar globos (o algo parecido). Una Katy disfrazada de payaso triste posada sobre el título de este nuevo trabajo, ‘Smile’, es la imagen que conforma esta portada que está dejando comentarios de todo tipo en los foros, tanto para bien como para mal.

Las informaciones sobre ‘Smile’ están llegando a cuentagotas, y si bien se sabe que el disco sale el 14 de agosto, de momento la revelación de título y portada no ha llegado con el pre-pedido de rigor ni la secuencia de canciones oficial. Lo que sí ha llegado a la red estos días es el fragmento de una supuesta canción nueva llamada ‘Resilient’ que formaría parte de este nuevo álbum. Se desconoce si los singles ‘Never Really Over’, ‘Small Talk’, ‘Harleys in Hawaii’ y ‘Never Worn White’ aparecerán en él, aunque no extrañaría que lo hicieran al menos a modo de «bonus tracks».

‘Daisies’, el primer single oficial de ‘Smile’, ha funcionado modestamente en listas, pero Katy no ha dejado de defenderla cuanto ha podido con llamativas actuaciones en directo, versiones acústicas o recientemente el lanzamiento de un remix para el Orgullo cuyo vídeo era mejor que el original. Por otro lado, la cantante ha sido noticia recientemente por mandar un saludito a Rosalía y por rumorearse que Aitana estaría en su disco, información que esta ha desmentido.