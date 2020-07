Katy Perry revela en ‘Smile’ que tras esa payasa triste hay sonrisas y bailes

Después de haber mostrado su llamativa portada, en la que aparece ataviada como clásica clown, payasa triste, este viernes Katy Perry ha mostrado la canción que da título a su nuevo álbum, ‘Smile’. Y, en contra del mohín melancólico que luce en dicha imagen, detrás de ella hay un tema bailable y optimista, cuya letra no engaña ni un ápice: «sí, me siento agradecida / Chúpate esa, cariño, me siento agraciada / Debo decir que ha pasado cierto tiempo /pero ahora tengo mi sonrisa de vuelta».

Como ya ha explicado, tras la publicación de ‘Witness’, coincidiendo con su ruptura con Orlando Bloom (con el que ahora se ha reconciliado y espera una hija de manera inminente), sufrió una depresión por las reacciones al disco y el odio que recibió en las redes sociales. Pero al fin, dice, ha superado todo eso: «soy 2.0, remodelada», canta más tarde, antes de hacer guiños a su colega en ‘American Idol’, Lione Ritchie, Bee Gees y la Mona Lisa. Musicalmente, ‘Smile’ tiene una evidente inspiración en la música disco más clásica, con esos metales sintetizados que acompañan su voz en el coro, con más pátina old-school (esos scratches) que contemporánea. Tiene sentido, puesto que esta vez no ha apostado precisamente por neófitos para su producción: corre a cargo del tándem formado por Oligee y Josh Abraham, que gozaron de especial relevancia en los primeros 00 con trabajos para Linkin Park, P!nk, Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars, Chromeo o Foster The People. Su último trabajo relevante fueron un par de temas en ‘Purpose‘ de Justin Bieber (2015).

‘Smile’ se publica el próximo 14 de agosto. No seguirá la tendencia del mercado y los singles del año pasado ‘Never Really Over‘ (abriendo el disco, nada menos) y ‘Harleys in Hawaii‘ (corte número 10 de 12) no serán «bonus tracks» sino «album tracks» junto con ‘Daisies‘. Su tracklist completo, en todo caso, sigue pendiente de confirmación oficial tras repetidas especulaciones –varias de ellas infundadas, como la de Aitana–, pero se trata de un disco cortito, de 37 minutos.