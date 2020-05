‘Daisies’ de Katy Perry: ¿una decepción mayúscula o una canción cálida y simbólica?

Parte de la redacción evalúa ‘Daisies‘, el primer single del quinto álbum de estudio de Katy Perry, que se publica el 14 de agosto.

“Después de singles tan dignos como ‘Never Really Over‘ o ‘Harleys in Hawaii’, esperaba de ‘Daisies’ una producción a la altura del estatus de Katy Perry, pero la decepción con el adelanto de #KP5 es mayúscula. No solo suenan su voz y las guitarras acústicas presentes en la canción como mal grabadas, sino que el estribillo en modo histérico no puede ser menos apetecible. Al menos las metáforas florales de la letra son bonitas, y es mucho decir, pues Katy siempre ha flaqueado en sus textos. En cualquier caso, si Katy buscaba con ‘Daisies’ un nuevo ‘Malibu’ (el de Miley, no el de Kim Petras), se ha quedado muy lejos de conseguirlo.” Jordi Bardají

“Asumamos que Katy Perry ha sido destronada, quizá definitivamente, de la cima del pop a sus 35 años (¿podemos hablar de ageism a esa edad? Sí se puede); que no va a recibir por parte del público (que no sea su fandom más leal) nada más que improperios, convertida en una suerte de pimpampum solo por las risillas; y que, también, debe ser consciente de sus carencias técnicas, cualitativas y de carisma. Llegados a ese punto, parece que lo mejor que puede hacer con su carrera es dedicarse a co-escribir y cantar las mejores canciones que sea capaz, sin martirizarse con las cifras y las listas. Y por ahí, creo yo, va bien con ‘Daisies’. Ya que ella empezó siendo una chica-con-guitarra-acústica y que, de hecho, esa parte de sus directos es la más cercana y cálida, parece una buena baza rehusar a estar a la vanguardia del pop y buscar un sonido más orgánico y con melodías bonitas. Que es, ni más ni menos, lo que ofrece esta ‘Daisies’. Si hace cuatro años me hubieran dicho que vería a Katy intentar levantarse con una taylorswiftificación de su estilo, me pinchan y no sangro.” Raúl Guillén

“Ni después de todos los problemas mentales sufridos por artistas de primera línea como Katy Perry y Lady Gaga, agravados por la dependencia del éxito comercial, parecemos esperar de cada uno de sus pasos menos que el pelotazo definitivo. ‘Daisies’ no es tal puñetazo en la mesa ni tampoco una producción que merezca mucha mejor suerte de la que corra, como sí lo eran ‘Chained to the Rhythm’ y ‘Swish Swish’. Por otro lado, tampoco hay nada malo que decir de ella: la guitarra acústica casa perfectamente con ese fondo cinético como sacado de la banda sonora de ‘Drive’ o de la factoría Johnny Jewel, y su voz chillando más y más el nombre de unas florecillas en respuesta a quienes le dicen que “está loca”, está bastante bien traído. La palabra “crazy” parece representar ‘Witness‘. Las “margaritas”, claramente ‘Teenage Dream'”. Sebas E. Alonso.



¿Qué te ha parecido 'Daisies' de Katy Perry? Está bien, pero sin más (47%, 436 Votos)

Decepcionante, la hemos perdido (33%, 309 Votos)

Me encanta, sonando en bucle (20%, 185 Votos) Votos totales: 930