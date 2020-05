Katy Perry retrocede a quién era y lo que hacía en ‘Teenage Dream’ con ‘Daisies’

El lanzamiento más importante en el mundo del pop (así, en global) de este viernes 15 de mayo es claramente ‘Daisies’, el nuevo single de Katy Perry y el primero de una etapa que tendrá como zenit el lanzamiento de su quinto álbum de estudio. Por el momento no ha dado a conocer su título, pero sí su fecha de publicación, que ya venía siendo un rumor en los últimos días: será el día 14 de agosto, en pleno verano.

En cuanto a ‘Daisies’, los desencantados con la etapa ‘Witness’ que añoraban a la Katy de ‘Prism’ e incluso la de ‘Teenage Dream’ están de enhorabuena. El pop electrónico con un punto acústico –ese que Perry suele sacar a relucir en un fragmento de cada una de sus giras– y cierta épica manda en este tema que es, para ser su primer single, bastante comedido en lo sonoro: con producción de The Monsters & Strangerz (Dua Lipa, Halsey, Liam Payne), su base no llega a explotar del todo en ningún momento. Y en cuanto a lo lírico, apuesta por la emotividad: en paralelo a la música, Hudson también se retrotrae a la inocencia y confianza en sí misma que tenía cuando comenzaba a confirmarse como una estrella del pop, buscando así recuperarse de los palos y la depresión que, como señalaba meses atrás, le procuró su último trabajo largo.

“Cada uno de nosotros somos uno entre más de siete mil millones”, dice en un tuit, “con nuestra propia historia de fuerza y resiliencia que contar. (…) Espero que sea la banda sonora para buscar vuestros sueños ahora… especialmente los que hemos dejado atrás”. Luego añade sobre ‘Daisies’ que “escribí esta canción hace un par de meses como una llamada para permanecer fiel al camino que has emprendido para ti misma, sin importar lo que otros piensen. Recientemente, ha adquirido un nuevo significado para mí, a la luz de lo que todo el mundo está experimentando”.

Quizá ese punto emocional tenga que ver también con su pronunciado embarazo, que no duda en mostrar en su vídeo oficial. Dirigido por Liza Voloshin, en él Katy pasea por campos y un arroyo con un camisón, que acaba quitándose para mostrar en todo su esplendor su estado de buena esperanza y todo eso, que, recordemos, ya optó por revelar en otro videoclip, el de la floja balada ‘Never Worn White‘.

Y es que Katy había pasado todo 2019 lanzando un puñado de singles como ‘Harley In Hawaii‘, ‘Small Talk‘ y ‘Never Really Over‘ que, a falta de más detalles sobre este próximo trabajo, por sonido e intenciones no sorprendería que tuvieran hueco en él.



