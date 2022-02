Kanye West comparte el tracklist ¿provisional? de ‘Donda 2’

Kanye West ha compartido el tracklist de su nuevo disco, ‘Donda 2’, la segunda parte de su último trabajo, que debería ver la luz el 22 de febrero, el próximo martes. El listado de temas parece provisional (como suele ser el caso de ye) ya que en la imagen que comparte el rapero, aparece enumerada una pista 22 a la que no se ha adjudicado título alguno, y el orden de algunas de ellas parece sujeto a cambios.

01 Security

02 Lift Me Up

03 Get Lost

04 Pablo

05 True Love

06 Keep It Burnin’

07 Broken Dad

08 I’m Finna Love Me

09 Sci-Fi

10 We Did It Kid

11 Flowers

12 Maintenance

13 530

14 Mr. Myagi

15 Selfish

16 First Time

17 Louie Bags

18 Candyland

19 Closed for Business

20 Do I Look Happy

21 Things Change

22

- Publicidad -

‘Donda 2’ no será un disco accesible para el pueblo. Kanye West ha decidido que publicará la segunda parte de su exitoso álbum ‘Donda’ de manera exclusiva a través de su propio reproductor musical Stem Player, un dispositivo parecido al reproductor MP3 que permite personalizar canciones al gusto. El reproductor está disponible en el mercado a un precio de 200 dólares.

- Publicidad -

La intención de Kanye con el lanzamiento exclusivo de ‘Donda 2’ es «liberar la música del sistema opresor» que representa la industria musical, porque «hoy en día los artistas solo ganan el 12% de los beneficios que la música genera» y «ya es hora de tomar el control y construir nuestro propio sistema». Por eso, ‘Donda 2’ no estará disponible para escuchar «ni en Apple ni en Amazon, ni en Spotify, ni en Youtube», solo a través de su dispositivo de creación propia.

El dispositivo salió al mercado incluso antes que la primera parte de ‘Donda’, pero su lanzamiento pasó desapercibido, por lo que la decisión de Kanye lo pondrá definitivamente en el mapa de mucha gente. Aunque las primeras reacciones ante la noticia están siendo de rechazo incluso en la sección de comentarios de Instagram de West, donde el público advierte que «no va a pagar 200 dólares por escuchar un disco».