Las Mejores Canciones de 2022 (de momento)

Como cada año por estas fechas, compartimos nuestra playlist con las que son de momento las mejores canciones de 2022. La lista se confecciona con los votos de redactores y colaboradores de JENESAISPOP y está encabezada por Rosalía, si bien ha habido algo de diversidad en cuanto a la canción seleccionada. Hubo votos para ‘Candy’ y hasta para ‘Como un G’, pero por varias razones ‘Saoko’ será a la larga la más representativa de esta era.

- Publicidad -

La lista se compone de nuevos clásicos de artistas consolidados como Florence + The Machine, Residente o Kendrick Lamar, junto a pepinacos de gente joven como Harry Styles. En España sigue fuerte la generación de Rojuu, Cariño, Amaia, Natalia Lacunza o LUNA KI -en toda su diversidad-, al tiempo que introducimos nuevos talentos como mariagrep.

Pese a su edición en torno a Nochebuena, hemos tenido en cuenta las canciones participantes de Benidorm Fest dado su enorme impacto social a lo largo de enero, febrero, marzo… y prácticamente hasta hoy. Eso incluye a la ganadora ‘Slomo’, a modo de ex aequo, más que como canción, por todo lo que nos ha dado Chanel en ella como performer. También fue historia en 2022. Como siempre, esta playlist se actuará en diciembre con la lista definitiva de Mejores Canciones del Año.

- Publicidad -

Rosalía / Saoko

Rigoberta Bandini / Ay mamá

Harry Styles / As It Was

Florence + the Machine / Free

Bad Bunny, Bomba Estéreo / Ojitos lindos

Let’s Eat Grandma / Happy New Year

Charli XCX, Rina Sawayama / Beg for You

Residente, Ibeyi / This Is Not America

Big Thief / Simulation Swarm

Kae Tempest, Kevin Abstract / More Pressure

Mitski / Love Me More

Kendrick Lamar / N95

Lizzo / About Damn Time

Tove Lo / No One Dies from Love

Beach House / Hurts to Love

Confidence Man / Holiday

yeule / Bites on My Neck

FKA twigs, Rema / jealousy

Vicente Navarro, Rodrigo Cuevas / Marchar

Stromae / L’enfer

- Publicidad -

Rocío Márquez, Bronquio / Un ala rota

Carolina Durante / Granja escuela

El Último Vecino / Ábreme la puerta

MUNA / What I Want

Superorganism, CHAI, Pi Ja Ma / Teenager

La Casa Azul / No hay futuro

The Weeknd / Out of Time

Rojuu, Saramalacara / NANA

Fontaines DC / I Love You

Cariño / Llorando en la acera

Los Planetas, Montañés / El Manantial

Shakira, Rauw Alejandro / Te felicito

Karol G / Provenza

Cupido / Santa

Sondre Lerche / Avatars of Love

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Ethel Cain / American Teenager

LUNA KI / Febrero

Orville Peck / Daytona Sand

Amaia, Aitana / La canción que no quiero cantarte

Tove Styrke / Show Me Love

Jamie xx / LET’S DO IT AGAIN

Julieta Venegas / Mismo amor

Varry Brava / Raffaella

Troye Sivan, Jay Som / Trouble

Biznaga / Contra mi generación

mariagrep / Tirita

Natalia Lacunza / Muchas cosas

Oliver Sim, Jimmy Somerville / Hideous

Nilüfer Yanya / midnight sun

*Chanel / Slomo (Eurovision’s Dancebreak Edit)