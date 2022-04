La entrevista técnica a Rosalía que necesitábamos

En el podcast de ‘MOTOMAMI’ lloriqueábamos porque Rosalía no había ofrecido entrevista a los medios musicales del país. Ella, siempre dos pasos por delante, ha hecho algo mejor que hablar con la prensa musical: conceder una entrevista a un músico, Jaime Altozano.

Jaime Altozano realizó en 2018 un análisis concienzudo de ‘El mal querer’ que ha recibido 7 millones de visitas, siendo comentado por la propia Rosalía. Ahora la cantante se ha sentado con él para analizar ‘MOTOMAMI‘ en toda su complejidad, un disco que Altozano define como un «collage extremo».

El músico y productor pone como ejemplo las 4 melodías de ‘HENTAI’, partiendo de una idea de Frank Sinatra, pero con cierta cadencia flamenca, explicando cómo se beneficia del uso de melismas o cómo se han creado las «metralletas» a partir de drums de reggaetón en toda su sequedad y dureza. Altozano analiza particularmente cómo Rosalía usa la voz, quitando frecuencias agudas a los instrumentales, para dejar su voz en primer plano muchas veces sin efectos, desnuda, como ella aparece en la portada de ‘MOTOMAMI’. Pone como ejemplo ‘Candy’.

También explica cómo se ha fomentado la voz de niña de ‘Bizcochito’ en búsqueda de la inocencia infantil, lo cual se ha conseguido subiéndole el pitch. O el modo en que las voces tratadas por ‘DIABLO’ expresan el sentir de sus «haters». En un momento delirante y horripilante a partes iguales, el montaje de Altozano usa bases de ‘MOTOMAMI’ contrapuestas a esos tuits y opiniones sobre el disco tan tóxicos que hemos visto superar todo límite de la vergüenza ajena.

La artista, que reconoce que hay mucho de autoafirmación en el álbum, por ejemplo en ‘Bulerías’, comenta: «Hay cosas que digo: «ojalá no lo hubiera visto». Te quieres tapar los ojos. Estar expuesto en una industria como esta puede ser agresivo, muy hostil. Por eso suena muy seco todo en el disco. Quería trasladar a valores musicales la hostilidad, lo agresivo que puede ser este entorno en el que me he encontrado de golpe en estos dos últimos años». La cantante afirma que quiere «ser quien es con orgullo» y asegura que aún lleva sus propias redes (tradicionalmente le ha ayudado su hermana).

Coincide con nosotros Jaime Altozano en que ni ‘La fama’ ni la ahora tan exitosa ‘Candy’ son la canción clave del disco, sino ‘Saoko’. El productor explica que es esta la que reúne todas las técnicas de grabación renovadoras que se han usado a lo largo de ‘MOTOMAMI’ y afirma que «una canción que tiene una batería de jazz, chops, no tiene estribillo y solo usa un beat de reggaetón de 40 segundos no puede ser comercial». Altozano asegura que ‘Saoko’ es el emblema de la transformación de Rosalía y asienta un «estandarte en la manera de componer» del que él está aprendiendo mucho.

Rosalía, que afirma haber disfrutado mucho esta entrevista para hablar de música, pues en las entrevistas le suelen preguntar por otras cosas, confirma que ‘Yeezus’ de Kanye West ha sido una influencia monumental en el desarrollo de este disco, como se aprecia en los diferentes «collages».

La cantante indica que tras ‘Los Ángeles’ y ‘El mal querer’ quería hacer algo más divertido: «Otros proyectos tienen un tono muy solemne, eran temáticas como “espérate que me siento”. No había cabida para el humor». Esta vez quería hacer algo distinto, en el disco que Altozano entiende además como el más personal de su carrera, pues los otros dos contaban historias de otros. Algo en lo que ella concuerda: «hablo de aquí y ahora en estos 3 años. Tiene mucho diario personal». Bajo estas líneas os dejamos con la entrevista editada por Altozano con sus explicaciones aparte y también con la entrevista completa.