mariagrep es el proyecto de la cantante y compositora de Santiago de Compostela María Gallego, que se dio a conocer en 2021 con un álbum de celestial R&B-pop llamado ‘Si un día’, para luego irse por otros derroteros igual de interesantes. Su canción más escuchada, ‘Marinero’, sigue la vía del synth-pop de los 80 sin olvidarse de pulsar el botón del autotune, y ‘Tirita’ ha vuelto a sorprender con un sonido diferente. Es la Canción Del Día de hoy martes.

De nuevo acompañada por CARREÑO a la producción, ‘Tirita’ avanza unos cuantos años respecto al sonido de ‘Marinero’ para fijarse en el pop británico de los 90, tan marcado por los ritmos tropezados del garage (ahora recuperados con gran éxito por PinkPantheress), perp su sonido futurista tampoco anda lejos de ese hyperpop que en España están representando artistas como Putochinomaricón o Conelli. mariagrep entrega además un estribillo improbablemente hipnótico y adictivo, con el que redondea uno de sus mejores singles. La propia Gallego nos cuenta qué canciones le han influido, y qué esperar de su próximo disco.

¿Qué has querido expresar con ‘Tirita’?

Habla de heridas que se vuelven a abrir en el momento menos esperado. Las tiritas de colores las relaciono con la inocencia de la infancia, cuando te caes y hasta te hace ilusión ponerte una tirita bonita. Poco a poco se van acumulando las heridas y ahí es cuando convergen las relaciones, los celos, la muerte…



La canción se sustenta en una base de breakbeat muy garage, pero luego también es muy hyperpop, ¿con qué influencias has trabajado para este tema?

Me encantan tres artistas de UK que siempre fueron una gran influencia para mí. Creo que ahí hay mucha más cultura del breakbeat y del drum ‘n bass y siempre me encantó. Destaco un tema de cada una donde también beben de estos estilos: ‘Ode to Killer T’ de Lava La Rue, ‘In My Mind’ de IAMDDB y Lenzman y ‘Switch’ de Biig Piig.







En el hyperpop es verdad que me cuesta un poco más entrar y creo que no manejo referencias súper concretas y claras en mi cabeza. Más bien proyecto una mezcla de todo lo que acabo escuchando. ‘SHADOW’ de Babii es un buen tema que puede también representar esta mezcla de estilos.



¿Qué podemos esperar de tu próximo proyecto?

Un megamix de sentimientos, ritmos y sonidos. Hablando de temas de los que la gente va a hablar hasta el fin de los tiempos porque son los que siempre nos harán sentir, pensar y dudar, pero siempre encontrando una nueva forma de expresarlo.

