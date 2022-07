Cariño, top 20 en España; suben Imagine Dragons tras Mad Cool

Bad Bunny sigue en el número 1 de discos en España con ‘Un verano sin ti’, certificado ya como doble platino por los streamings equivalentes a 80.000 copias vendidas. En el puesto 2 se mantiene ‘Harry’s House’ y Rosalía sube del número 5 al número 3 asistida por el arranque del ‘Motomami Tour’.

También vemos cierto efecto Mad Cool en los movimientos del top 100, pues Imagine Dragons protagonizan la subida más fuerte al pasar del puesto 77 al puesto 9 con ‘Mercury-Act 1’. Y mira que el disco era malo. Además, ‘Dance Fever’ de Florence + the Machine vuelve al top 100 en los días previos a su concierto en el festival, que no fue hasta el sábado, por lo que aún no ha computado.

La entrada o reentrada más importante se produce en el puesto 18, donde encontramos el disco homónimo de Cariño. Este álbum ya había pasado 2 semanas en el top 100, pero al fin puede verse revitalizado por la edición física. Eso sí, los vinilos no han podido salir aún, como el grupo está explicando en sus Stories de Instagram, por lo que el vinilo no aparece en la lista de vinilos.

Lista en la que por cierto el número 1 esta semana es ‘Tiene que ser para mí’. El álbum de Natalia Lacunza sube del puesto 24 al puesto 11, puesto que como decimos es número 1 en vinilos en España.

Solo hay una entrada nueva en el top 100 genérico en España y se trata del disco ’77’ de 7 Notas 7 Colores en el puesto 74. Se trata de la reedición del disco de 1999, que es el 4º vinilo más vendido del país esta semana.