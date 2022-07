Lana Del Rey visita la cárcel, C. Tangana se hace un esguince…

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Motomami con fans: Rosalía actuó anoche en Madrid, y vuelve a hacerlo hoy. En el backstage, la ‘Motomami’ original se reunió con dos célebres fans, Pedro Almodóvar y Belén Esteban, quien parece casi, casi recuperada de su dramático esguince. En portada puedes ver fotos oficiales de nuestro fotógrafo David Moya en el concierto de anoche.

Hablando de esguinces… C. Tangana se ha lastimado un pie, y está presentando ‘El Madrileño‘ en directo con la ayuda de un bastón. El accidente le ha pillado de gira por Latinoamérica. Advertimos que las fotos de su pie hinchado pueden herir sensibilidades… y deseamos a Pucho una pronta recuperación.

el hecho de que @c_tangana tuviera el pie así y aún así saliera en el granca fest en vez de cancelar y diera tremendo show???? gracias ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 pic.twitter.com/cdvUv5EgPp — 𝙡𝙤𝙩𝙖 (@carlotadgcia) July 12, 2022

Ayer @c_tangana se pasó el juego, dando el show aun con el pié reventado 🔥🔥 Dale Puchito!!! pic.twitter.com/E2RBfKPciN — Llopis 🫶🏼 (@Vllopiis) July 10, 2022

Drake canta con Backstreet Boys: Recientemente, Backstreet Boys han actuado en Toronto y, claro, ya que estaba por ahí, han invitado a Drake a subir al escenario con ellos. Juntos han cantado ‘I Want it That Way’ aunque no se sabe si Drake la canta de forma irónica o no. Seguro que no ya que es una de las mejores baladas de todos los tiempos.

Dua Lipa, Post Malone y Turnstile juegan al beer pong: La banda de hardcore Turnstile tiene amigos en la élite y, después de fotografiarse con una fan llamada Demi Lovato, han coincidido en el festival Roskilde con Dua Lipa y Post Malone. Todos ellos han pasado el rato en el backstage jugando al beer pong. A Posty se le da especialmente bien.

Lana Del Rey presenta novio y se baña en el Misisipi: Lana Del Rey ha subido recientemente una foto junto a su nuevo novio. La imagen no sería noticia sino fuera porque el chico, Jack Donoghue, es integrante de la banda de witch house Salem, y porque a los dos les ha dado por posar delante de un centro penitenciario. Por otro lado, Lana ha compartido una foto de ella bañándose en el río Misisipi. Todo «all American».

Lana Del Rey in newly shared photos with her boyfriend Jack Donoghue. pic.twitter.com/TK3P2ADQiq — Pop Crave (@PopCrave) July 12, 2022

Lana Del Rey takes a swim in the Mississippi River in newly shared photo. pic.twitter.com/JcJs7JbZrV — Pop Crave (@PopCrave) July 19, 2022

Kylie y Jason vuelven a ‘Neighbours’: Aunque parezca mentira, la serie australiana ‘Neighbours’ acaba de llegar a su fin tras 37 años de emisión. Es la serie que dio a conocer a Kylie Minogue en su época de actriz, y también al rompecorazones Jason Donovan, con quien más adelante cantó el baladón ‘Especially for You’. Ambos han aparecido en el episodio final de la serie como si el tiempo no hubiera pasado.

Bennifer se casan: No es una noticia que nadie esperara dar en 2022 pero sí, Jennifer Lopez y Ben Affleck se han casado. Como todo el mundo recuerda, Jennifer y Ben salieron dos décadas atrás, llegaron a comprometerse y rompieron antes de celebrar su boda debido a la atención mediática que su relación estaba recibiendo. 20 años después han podido por fin terminar lo que habían empezado.

Jennifer Lopez signs off in a newsletter to fans as ‘Mrs. Jennifer Lynn Affleck’: “We did it. Love is beautiful. Love is kind. And it turns out love is patient. Twenty years patient… Love is a great

thing, maybe the best of things-and worth waiting for.” pic.twitter.com/KNXKYdgLLC — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022

Christina Rosenvinge es ‘Safo’: Christina Rosenvinge ha debutado estos días en el teatro con ‘Safo’, obra de María Folguera y Marta Pazos que revive la figura de la famosa poeta de Lesbos. Rosenvinge intepreta a la protagonista y, además, se ha encargado de poner música y voz a sus versos. Tras pasar por Madrid, ‘Safo’ puede verse en el Grec de Barcelona hasta el 24 de julio.

Betacam afronta la ola de calor: Porque no solo Paco León enseña el pompis en Instagram, Betacam ha hecho lo mismo frente al mar. En la leyenda de la foto, el autor de ‘Norteamérica Triste’ escribe «Black hole & sun», una referencia no solo a sí mismo, sino también a la canción de Soundgarden.

Mariah Carey se baña con el traje puesto: Otra que ha afrontado la ola de calor es Mariah Carey, pero ella no solo no se ha desnudado, sino que se ha bañado con la ropa puesta, en concreto con un traje de fiesta. Ni con medio cuerpo sumergido en el agua Mariah puede dejar de estar divina. Ha sucedido en Capri.