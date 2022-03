Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Diplo y M.I.A., de nuevo juntos

El 8 de marzo, Día de la Mujer, fue el día elegido por Diplo para subir a las redes su reciente foto junto a M.I.A., la persona que «me puso en el mapa», en sus propias palabras. Se refiere, por supuesto, a su trabajo en los primeros discos de Maya Arulpragasam, ‘Arular’ (2005) y ‘Kala‘ (2007). Diplo y Maya llegaron a salir juntos y parecía que no se llevaban muy bien, pero no parece ser el caso.

Demi Lovato con Turnstile, su banda favorita

El «crossover» improbable del mes, Demi Lovato ha subido una imagen de ella acompañada por los integrantes de su banda favorita, que no es otra que Turnstile. La banda de hardcore punk de Baltimore ha hecho las mieles de la crítica especializada en los últimos tiempos gracias a su disco ‘GLOW ON’, y también ha sido noticia por razones escatológicas.

Nacho Vegas enseña pito

En denuncia a la censura de las redes, el autor de ‘Mundos inmóviles derrumbándose‘ se ha desnudado de cuello para abajo. Instagram ha borrado la foto pero Twitter, donde el porno está permitido, no. «Puse esta foto con casi toda mi inocencia en IG y la app me la canceló al instante por contravenir no sé qué normas absurdas», ha explicado. «Qué bobonas son estas cosas corporativas, ¿no?» ¡Bravo!

Puse esta foto con casi toda mi inocencia en IG y la app me la canceló al instante por contravenir no sé qué normas absurdas. Qué bobonas son estas cosas corporativas, ¿no?#AllAboutGuadalajara pic.twitter.com/JLxMr4ieOi — Nacho Vegas (@NachoVegasTwit) March 18, 2022

Miley provoca el caos

Miley Cyrus está en América Latina de gira y, a su paso por Argentina, ha dejado registrado en vídeo el furor que ha causado su llegada al país. Hordas de gente persiguiendo el automóvil dentro del cual se encuentra, golpeando las ventanas… Y su gira ha dejado una curiosidad: ha cantado su éxito ‘Fly On the Wall’ por primera vez en una década.

Chanel baila ‘CHICKEN TERIYAKI’

Parece que fue hace siglos porque todavía no habíamos visto ni el videoclip de ‘SloMo’ de Chanel ni escuchado al completo ‘MOTOMAMI‘ de Rosalía. Antes de que todo esto sucediera, la representante de España en Eurovisión bailó el «pati naki» junto a sus bailarinas para las redes sociales. Hasta esta bobada de baile, a Chanel le sale mejor que al 99% de los mortales.

Zahara, en los tiempos de la EGB

Hoy conocemos a Zahara por discos que han resultado tan importantes para la historia del pop español como ‘PUTA‘ (el mejor disco de 2021) o ‘Astronauta‘, pero la ubetense también vivió una vida anónima durante muchos años. Recientemente, la cantautora ha compartido dos instantáneas de ella capturadas en el año 1997, cuando contaba 14 años, en las que mostraba su desconocido talento para poner los ojos en blanco.

La química inexistente entre Madonna y Fireboy DML

Madonna compartió imágenes del rodaje del videoclip de ‘Frozen’ con el rapero Fireboy DML, y digamos que la química entre ellos brilla por su ausencia. En esta escena, Madonna sugiere a Fireboy que se arrodille ante ella en el vídeo porque «se supone que eres tú quien me desea», él le mira a ella con cara de incomodidad y ella puntualiza: «es todo ficción». Gajes del oficio.

Rihanna se parte cuando le preguntan por su disco

Rihanna, que lo está petando con sus atuendos de premamá, ha tenido tiempo de charlar con la maquilladora e influencer Mikayla Nogueira, quien le pregunta cuándo saldrá su disco, a lo que Rihanna responde con una carcajada diabólica. E interrogada por las dos canciones de su repertorio de las que se siente más orgullosa, Rihanna responde las primeras que le vienen a la cabeza: ‘Needed Me’ y ‘Diamonds’ porque «a quién no le van a gustá» unos buenos diamantes.

Rihanna names “Needed Me” and “Diamonds” as two of the songs she’s most proud of. pic.twitter.com/eOVEBlkzOV — Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2022

Shakira, esposa orgullosa

El último partido del Barça vs. Real Madrid ha acabado con una victoria 4-0 para los primeros, y Shakira ha acudido a las redes para felicitar a su marido, Gerard Piqué, por su actuación encima del césped, y a pesar de que «Gerard no me deja decir estas cosas públicamente». «No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.¡He dicho!» ¿Acaso las caderas mienten?

Mariah Carey la lía

La Reina de la Navidad ha vivido un momento de confusión recientemente en el día de San Patricio. Cuenta que tiene un primo con el que se felicita mutuamente el día de Acción de Gracias en el día de San Patricio por las bromas, pero cuando mandó su mensaje se dio cuenta de que a quien había enviado el mensaje era a Shawn Mendes. «Me imaginaba que era una broma familiar», le contesta el canadiense. Mariah y Shawn M (el cantante) tienen su historial de intercambios en las redes.