Slipknot anuncian su séptimo disco, ‘The End, So Far’

Slipknot ha anunciado que su nuevo disco ‘The End, So Far’, el séptimo de su carrera, saldrá el próximo 30 de septiembre. Con él, el grupo de metal de Iowa finaliza su contrato con el sello Roadrunner Records, con el que lleva trabajando desde el año 1998.

El nuevo disco de Slipknot se compondrá de 12 cortes, entre los cuales se encuentra el nuevo single, ‘The Dying Song (Time to Sing)’, probablemente uno de los más melódicos que la banda ha lanzado últimamente. El videoclip ocupa actualmente el puesto 29 en la lista de tendencias en Youtube España. Un primer single de ‘The End, So Far’, ‘The Chapeltown Rag’, vio la luz hace unos meses.

‘The End, So Far’ será el primer lanzamiento largo de Slipknot en tres años. El anterior, ‘We Are Not Your Kind‘, fue lanzado en 2019 y alcanzó el número 1 de álbumes en nueve países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y España.

Por otro lado, ‘The End, So Far’ será el primer disco de Slipknot desde el fallecimiento de su batería fundador Joey Jordison el año pasado. No obstante, Joey no formaba parte de la banda desde el año 2013. Un primer miembro fundador de Slipnkot, Paul Gray, murió en 2010.

Tracklist de ‘The End, So Far’:

Adderall

The Dying Song (Time To Sing)

The Chapeltown Rag

Yen

Hivenmind

Warranty

Medicine For The Dead

Acidic

Heirloom

H377

De Sade

Finale

