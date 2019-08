Slipknot, número 1 de ventas en España; entran Placebo con un recopilatorio, Creedence…

Slipknot son unos de los claros protagonistas de la semana en las listas mundiales. Su nuevo disco, ‘We Are Not Your Kind’, el sexto de su carrera, ha debutado en el número 1 de Estados Unidos y Reino Unido y también ha entrado en dicha posición en Escocia, Irlanda, Finlandia, Canadá, Bélgica, Australia y ahora se sabe también que España. Además, el disco es top 2 en Francia, Dinamarca, Alemania y Nueva Zelanda, top 3 en Italia y Noruega y top 4 en Suecia y República Checa.

La de Slipknot es la única entrada significativa en la listas de ventas. Tras ella encontramos dos entradas más, la del recopilatorio ‘A Place for Us To Dream’ de Placebo en el número 65, y la de ‘Live at Woodstock’ de Creedence Clearwater Revival en el 70. La segunda tiene fácil explicación, pues el famoso festival de Woodstock ha recibido bastante publicidad en las últimas semanas por su 50 aniversario. ¿Pero la de Placebo? ¿Será que el álbum ha sido rebajado en las tiendas? Por cierto, este incluye ‘Without You I’m Nothing’, la colaboración de Placebo con David Bowie, y precisamente Bowie firma la subida más fuerte en la lista de ventas con ‘Legacy’, también de 2016. Actualmente se prepara un biopic no autorizado sobre los orígenes de Bowie, que vería la luz en 2020. ¿Habrán tenido las noticias sobre esta película algo que ver con la subida de ventas de ‘Legacy’?

En cuanto a la lista de streaming, Slipknot debutan no en el número 1 sino bastante más abajo, en el 20, y Trippie Redd coloca ‘!’ en el número 75. La subida más fuerte de la tabla en este caso es para Maluma con ‘11:11‘, que asciende del 12 al 9. El álbum ya fue número 1.