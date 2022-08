RFTW: Demi Lovato, Hot Chip, BLACKPINK, Julieta Venegas…

Hoy 19 de agosto salen a la luz nuevos álbumes de Demi Lovato, Hot Chip, Röyksopp, Cass McCombs, Panic! At the Disco, Tink o The Mountain Goats. También se publica el recopilatorio de remixes de Madonna que reúne sus 50 singles número 1 en las listas dance de Billboard.

El gran lanzamiento internacional del viernes es ‘Pink Venom’, el esperado single de regreso de BLACKPINK. En un ámbito más rock, el estreno destacado es el de Red Hot Chili Peppers, que avanzan su segundo álbum de 2022 con ‘Tippa My Tongue’.

- Publicidad -

Entre los artistas que avanzan nuevo disco se encuentran Gilla Band (antes Girl Band), que vuelven con un pepinazo marca de la casa. Además, Låpsley adelanta nuevo single de su tercer trabajo. También siguen dando muestras de sus próximos lanzamientos dos artistas tan queridos en esta casa como son Daphni (otro alias de Caribou) o Julieta Venegas.

Este viernes hay que hablar también de varias colaboraciones destacadas como las que presentan Anitta y Missy Eliott, Zedd con Maren Morris y BEAUZ, Marta Sango y Rakky Ripper, Ptazeta con Villano Antillano o Aitch con Ed Sheeran. Estos días nos ha cautivado otra colaboración, la de Röyksopp y Susanne Sundfør.

- Publicidad -

En la playlist «Ready for the Weekend» puedes escuchar también novedades de serpentwithfeet, Tokischa, Maya Hawke, daniel sabater, Dayglow, The Wombats, Die Welttraumforscher, Aleesha…