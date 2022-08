Gilla Band anuncian nuevo álbum y lanzan single, ‘Backwash’

Gilla Band, el grupo previamente conocido como Girl Band, han anunciado la salida de su tercer álbum de estudio, bautizado como ‘Most Normal’, que estará disponible el próximo 7 de octubre. El mes pasado compartieron el primer single del disco con un videoclip animado, ‘Eight Fivers’, y ahora han lanzado el segundo sencillo siguiendo el mismo camino. La nueva canción de Gilla Band es ‘Backwash’.

La cantante del grupo, Dara Kiely, ha compartido la idea tras el disco, a partir del lanzamiento de la agresiva ‘Backwash’: «La idea inicial de todo el disco era que sonase más o menos como un sueño». Asimismo, ha dado algunos detalles de cómo esta idea conecta con su último single: «‘Backwash’ es uno de los pocos temas en el que las palabras representan una situación onírica. La letra es una corriente de pensamiento con imágenes raras y todo eso. Es una canción de amor indirecta, sabes que te gusta alguien pero no sabes articularlo en palabras».

El último álbum de la banda irlandesa, ‘The Talkies’, fue lanzado en 2019. ‘Most Normal’ será el siguiente capítulo de la discografía de Gilla Band y su primer disco tras cambiarse de nombre en 2021.

Tracklist:

1. The Gum

2. Eight Fivers

3. Backwash

4. Gushie

5. Binliner Fashion

6. Capgras

7. The Weirds

8. I Was Away

9. Almost Soon

10. Red Polo Neck

11. Pratfall

12. Post Ryan