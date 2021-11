Girl Band pasan a ser Gilla Band y piden perdón por elegir un ‘nombre del género equivocado’

Girl Band, el grupo irlandés formado por cuatro hombres, ha anunciado a través de un comunicado en sus redes sociales que pasan a llamarse Gilla Band y piden perdón a “todo aquel que se haya ofendido” por su anterior nombre.

En el comunicado comienzan explicando que no van a actuar ni a publicar discos bajo el nombre de Girl Band, hasta el momento llevaban dos: ‘Holding Hands with Jamie’ y ‘The Takies’. A continuación, se disculpan con quienes se han podido ofender o sentir heridos por elegir un nombre con un “género incorrecto”.

Continúan contando cómo surgió el nombre, el cual “fue elegido sin pensarlo mucho, desde un lugar de ingenuidad e ignorancia. No entendíamos el peso del nombre en ese momento y en los últimos años nos ha resultado imposible justificar o explicar esta elección”.

Aclaran que cambian su nombre para “negar cualquier papel que hayan tenido en la propagación de la cultura de la no inclusión en la música”. Finalmente, agradecen a todos aquellos quienes les “hablaron y educaron sobre esto, ya sea de forma directa o indirecta” y explican que su nuevo nombre ‘Gilla’ procede del irlandés antiguo. Además, han aprovechado para anunciar sus conciertos en Dublín para enero del año que viene.

En los comentarios de los posts sobre este cambio se ha abierto un debate entre sus fans, que se dividen entre los que ven todo un acierto esta decisión y apoyan al grupo y los que consideran que el antiguo nombre era “puramente humor” y les parece “increíble que haya gente que se sienta ofendida por el nombre de una banda.”

We are changing our band name. We are also playing some shows in Dublin in January. pic.twitter.com/PNhZ19dL2m

— Gilla Band (@GillaBand) November 16, 2021