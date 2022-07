Red Hot Chili Peppers ha anunciado nuevo álbum. ‘Return of the Dream Canteen’ sale el 14 de octubre, apenas medio año después del lanzamiento de ‘Unlimited Love‘, el hasta ahora último trabajo de estudio de la banda estadounidense.

Si ‘Unlimited Love’ era largo, excesivo incluso, «Canteen» parece que lo será aún más, ya que será doble, en palabras de la propia formación. El tracklist se desconoce por ahora, pero sí se sabe que el primer sencillo se titula ‘Tippa My Tongue’.

- Publicidad -

En un comunicado, Red Hot explica que con ‘Return of the Dream Canteen’ nace de unas sesiones improvisadas. El grupo cuenta que empezó aprendiendo tocar canciones viejas para «reencontrarnos con la banda que siempre hemos sido» pero que, con el paso de los días, la inspiración le llevó a componer canciones nuevas, tantas que al final han terminado armando un disco doble. En sus palabras, ‘Return of the Dream Canteen’ es «todo lo que hemos soñado ser».

¿Estará realmente inspirado el nuevo LP de los Peppers? El anterior adoleció precisamente de una secuencia demasiado generosa. En palabras de mi compañera Mireia, el disco «está lleno de riffs, detalles, giros y requiebros conocidos, reconocidos y reconfortantes, pero nada sorprende, nada destaca, todo discurre plácido. No hay un gran single, un gran himno, algo que marque la diferencia».

- Publicidad -

Estos días, Red Hot Chili Peppers se encuentra desarrollando la gira de presentación de ‘Unlimited Love’, que empezaba en España a principios de junio, y que ahora transcurre por Norteamérica.