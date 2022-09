Yung Prado / Yung Pradito

«Este ritmo me sienta bien» es toda la letra que contiene ‘Me sienta bien’, uno de los cortes del debut largo de Yung Prado. Otra de las canciones, ‘Sin final’, dice poco más que «Lo has entendido: en este bar se viene a bailar». Las composiciones de Yung Prado reciben nombres como ‘Quiero ver amanecer’, ‘Chill Out’, ‘Otra vez en la playa’; dicen cosas como «no he dormido, vivimos muy lejos, aún vamos ciegos» (‘Quiero volver a repetir’).

Valiéndose de los ritmos del techno-house de los 90 y sobre todo del electro de los años 2000 de Felix Da Housecat y Miss Kittin, Yung Prado ha construido un proyecto hedonista, de vocación bailable. Los beats pueden ser oscuros, pueden apuntar a The Blessed Madonna o a Bicep. Los sintetizadores, en cambio, cosquilleantes, a menudo, aportan un contrapunto luminoso más cercano al synth-pop.

Detrás de Yung Prado está Nil Roig, también conocido por su faceta punk como parte de la banda La Élite. Entre Lleida y Barcelona, Nil Roig está profundamente implicado en su colectivo Mainline, cuya máxima en las redes es «house for peace». No son contestatarias las letras de unos singles que repiten «yo quiero estar contigo otra vez los dos, pasándolo bien», como sucede en el pequeño hit ‘Los dos’. Pero sí hacen algo por la «paz» en el mundo desde su planteamiento zen. En ciertos momentos, reconfortan como un «chill out». En otros, arrancan una sonrisa. Casi siempre hipnotizan más de la cuenta.

A ello contribuye el timbre tipo «spoken word» de Yung Prado, no tan alejado de la tradición indie nacional. Aun sin tener nada que ver, te puede gustar si te gustan Joe Crepúsculo y Comando Suzie, sin que por ello le limiten las fronteras. Ya ha sonado en alguna Boiler Room, en algún Brunch in the Park y ha publicado en algún sello internacional como MMODEMM Frankfurt y Young Ethics (DJ Seinfeld).

Yung Prado ha conseguido de momento un par de pequeños éxitos en las plataformas de streaming con temas pasados. De un lado, el remix de ‘Ay k emocion’ con Chill Mafia Records (la de «písame la cara, eres una monada»); de otro, ‘que pasa?’, que encabezaba el EP de 2020 así llamado. Si bien el single ‘Nuevo planeta’ no se pega tanto, hay bastantes canciones en ‘Yung Pradito’ que sí podrían dar la sorpresa. ‘Segundo After’ va de «lao a lao» como la Canción del Verano, ‘Otra vez en la playa’ suena crepuscular y ‘Where?’, en toda su estupidez, tiene las posibilidades de los momentos más virales de Ed Banger Records.

Yung Prado presenta Yung Pradito este viernes 2 de septiembre en Razzmatazz.