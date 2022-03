LA ÉLITE eran la «chusma del instituto» para su profe de cant coral

LA ÉLITE es el dúo de synth-punk de Lleida que se ha dado a conocer con hits como ‘Bailando ‘ o ‘Nuit Folle’ y que hoy edita su música a través de Montgrí, el sello de Cala Vento. Nil Roig y David Burgués son los últimos invitados a la sección «Meister of the Week» patrocinada por Jägermeister, en la que los artistas nos hablan de sus temas favoritos ajenos a la música. LA ÉLITE recuerdan su experiencia en el cant coral, el coro joven de Cataluña que NO forma a sus alumnos para que se conviertan en músicos de punk «odiados por la poli». Foto: Carlos Tolsa.

¿Por qué habéis elegido el tema del cant coral? ¿Qué es exactamente?

Joan nos comentó que tenía que ser un tema divertido/raro y este cumplía con las expectativas. Su colección de “caganers” lo petó fuerte así que esperamos estar a la altura (PD: le robamos un caganer de estos el finde pasado que grabábamos y nos acogió en su dulce hogar… tiene tantos que dudo que se haya dado cuenta… así que si lees esto ya sabes patrón).

En cuanto al “cant coral» es «una agrupación vocal a un conjunto de personas que interpretan una pieza de forma coordinada» (Wikipedia).

Vuestros padres os apuntaron al coro. ¿Os hizo ilusión o lo odiabais? ¿Más bien un punto medio?

No, de hecho dudo que nuestros padres supieran que íbamos al coro. Os vamos a contar un poco cómo terminamos ahí puestos para poner a la gente en contexto.

Hacíamos 4º de ESO y teníamos que escoger unos créditos de libre elección. Había tres posibilidades: tecnología en inglés, tecnología a secas o canto coral. Como somos imbéciles, elegimos tecnología y el primer día no sé qué mierda hicimos que nos castigaron a quedarnos una horita extra copiando la típica frase de “no pondré los dedos en el enchufe” 1000000 veces. Así pues, al salir nos encontramos con nuestro pana Adrià el africano el cual nos comentó que a él también le iba fatal tecno en inglés y que todavía nos podíamos cambiar a canto coral y ni nos lo pensamos, así que los tres monaguillos a cant coral!

El día siguiente fuimos allí y el profesor nos hizo un discurso personalizado a los tres delante de toda la coral diciendo que ya le habían avisado de que éramos la chusma del instituto y que no nos toleraría ni una sola liada.

Así pues, nos llevábamos súper bien por no volver a tecnología pero a la mínima que sonreíamos o movíamos la cabeza nos gritaba muy duro y nos llevábamos un souvenir de su baba asquerosa en la cara (límpiatela delante suyo si eres tan chulo). Y así estuvimos un año… aguantando para tener una mínima posibilidad de sacarnos la ESO.

Es bastante cómico que los integrantes de un grupo como LA ÉLITE vengan de un coro. ¿Cómo ha afectado vuestra experiencia en este coro a lo que hacéis ahora?

Decir que venimos de un coro quizás es exagerado pero de alguna manera sí nos ha afectado. En la música no, pero sí cuando grabamos. El pavo ese nos enseñaba algunas movidas para calentar la voz y técnica y yo (diosito) no entendía nada. A Nil se le daba muy bien. De algún modo nos quedamos un poco con cómo iba la movida y cuando grabamos aplicamos cositas (de lo aprendido) ya que canto como el culo y Nil me recuerda cosillas que hicimos para sacar “el chorro de voz”.

Entiendo que en el coro recibisteis una formación vocal y musical. ¿De dónde surge que años después hagáis punk?

Hacíamos punk antes de estar en el coro, de hecho el profe sabía que éramos eskorbutines y que le dábamos a la guitarra y la batería pero sudaba de nosotros como de la mierda. Para él solo éramos un estorbo en su logro profesional de haber hecho un coro en un insti público más gris que la mina de mi lápiz. De hecho, recuerdo que para un ensayo no podía venir el nene que tocaba la guitarra y le comenté que yo podía hacerlo a lo cual me respondió “qué tienes que hacer tu anda pallaaaaa!!»

Después ese año tocamos con una banda (El Calamar Zebra) que teníamos ya con nuestros colegas y flipó con cómo tocábamos, pero ya era muy tarde.

¿Es verdad que llegasteis a editar un CD? ¿Cuál era su contenido?

Sí tío es verdad!!! Pues estoy buscándolo ahora para mandarte una fotillo de la portada y que flipes un rato, puro 2000eo del de verdad! Jajajajaj Su contenido era elegido por nuestro profe, bastante mierda todo a excepción del ‘Txoria Txori’ del gran Mikel Laboa, aunque hay que reconocer que nos lo pasábamos teta cantando todo! Recuerdo las siguientes canciones:

Alegria – circo du solei,

Txoria Txori – Mikel Laboa

Quan somrius – Varios artistas

Clandestino – Manu Chao

Fiesta Pagana – Mägo de Oz

¿Cómo era vuestra relación con vuestros compañeros/as de coro? ¿Y con el director?

Pues la verdad que era genial con los compas, había peña de varios cursos y estaba guay porque éramos los grandes y odiados por el profe, como ahora con la poli. Pero nos llevábamos bien con todo el mundo más o menos.

El director/profe era todo un personaje… Iba con el pelo de cola de caballo súper fino… parecía hecho para tocar el violín… Un músico puro en ese sentido. Aparte siempre estaba de resaca y le salían unos gallos que flipas en el calentamiento vocal. Algunas veces se liaba su pitillo antes de empezar la clase y parecía que le molaba mucho marcar paquete ahí con sus Levis de cuando hizo la comunión. Un máquina.

Creo que su relación con la mayoría de alumnos era muy guay pero con nosotros era una autentica mierda ya que no dejaba que nos expresáramos de ninguna manera y tenía muy arraigada la idea que solo estábamos allí para no hacer tecnología (lo cual era verdad, pero también disfrutábamos cantando). Así pues, fue un auténtico capullo con nosotros, aunque reconocemos que alguna vez nosotros con él también y si no lo fuimos más, es porque nos daba un poco de miedo.

¿Recordáis alguna anécdota interesante que os sucediera durante vuestra estancia en el cant coral?

Sí, hay una anécdota guay y es que nos presentamos a un concurso de corales a lo “Oh Happy Day” y pasamos a la final, que se celebraba en el Palau Sant Jordi de Barna! A día de hoy podemos decir que hemos tocado en raves muy sucias y turbulentas pero también en el Sant Jordi como los más grandes y pesados!!!!

¿Vuestra música tiene algún punto clásico aunque sea subconsciente, o para nada?

Mmm… si Eskorbuto se considera un clásico sí!