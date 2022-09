«Ninguna de nosotras cenizas, todas nosotras llamas». Esta bella imagen de la nueva canción ‘Book of Our Names’ escenifica la lucha de Ezra Furman, que el año pasado se reconoció como mujer trans, y da título a su álbum. ‘All of Us Flames’ nos habla con esperanza del «fin del imperio patriarcal y capitalista», que a la artista, optimista, le parece «inminente e inevitable».

Lo seguro es que son muchas las composiciones de este nuevo álbum que lo buscan. Como mínimo porque sirven como voz a una comunidad hasta ahora silenciada. Por supuesto antes hubo otras voces, y ‘I Am A Bird Now’ de ANOHNI, entonces Antony & The Johnsons, logró una gran repercusión hablando de sus sentimientos sobre su transición. Pero aún en demasiados pocos discos escuchamos a una persona trans expresar su visión, por ejemplo lamentar «la chica adolescente que nunca consiguió ser» (‘Ally Sheedy in the Breakfast Club’). Hay pensamientos tan explícitos como este en ‘Lilac & Black’: «Las personas cis cuestionan si realmente existimos / A veces hasta nosotras tenemos nuestras dudas». O «somos chicas congeladas en un mundo planeado, que nunca nos preguntó a nosotras lo que queríamos, no».

En la época de ‘Perpetual Motion People‘, Ezra Furman se definía como pansexual. A la altura de ‘Transangelic Exodus‘ la habíamos visto actuar unas cuantas veces como lo que erróneamente calificamos como travestida. Ahora que Ezra Furman se ha encontrado a sí misma por completo, es capaz de ofrecer su obra menos autocensurada, y socialmente más relevante. Un disco que ahonda en el sentido de comunidad y que ella espera que sea una inspiración y un reflejo para las personas que piensan que la «G» ha tenido demasiado peso en los desfiles LGTB+.

Más allá aún, Ezra Furman da visibilidad a sus inquietudes de una manera particular y personal, por ejemplo sirviéndose de la imaginería judía con la que se ha criado, como en ‘Book of Our Names’ («quiero que el libro hable de nuestro exilio / una maquinaria cruel, nuestros cuerpos entre los engranajes»). O también de la imaginería de la americana: la tradicional ‘Poor Boy, Long Ways from Home‘ ha sido convenientemente transformada en ‘Poor Girl a Long Way from Heaven’ para narrar un encuentro con Dios situado en 1993.

En lo musical, con la producción de John Congleton, artistas americanos como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Patti Smith siguen siendo sus referentes. A esta remite el crescendo de la primera canción, capital para el desarrollo del disco, ‘Train Comes Through’. El Boss es especialmente visible en ‘Forever In Sunset’. Y es imposible no pensar en aquella Cate Blanchett que dio vida a Bob Dylan en ‘I’m Not There‘ teniendo en cuenta el viaje de Ezra Furman y su admiración hacia el artista.

Pero además, hay detalles. ‘Lilac and Black’ no está tan lejos de ser una canción de new wave a juzgar por su uso de los teclados, de la misma manera que «Ally Sheedy» parece una producción de dream pop, atmosférica, onírica, lo-fi. Algo más alejada de sus referentes. ‘All of Us Flames’ es un disco relevante dado su propósito abiertamente social, pero al final es gracias a su universalidad que logrará traspasar fronteras. De la misma manera que el alcance de la artista se ha visto multiplicado por su aparición en la excelente serie ‘Sex Education’, de lo mejor visto en los últimos años en televisión, aquí hay más de una canción que podrá acompañarnos durante años dado su carácter atemporal.

Por ejemplo, el aroma a clásico de ‘Dressed In Black’. Por ejemplo, el cierre de ‘Come Close’, una composición inmediata como la mejor Alanis Morissette sobre dos encuentros sexuales furtivos. A Troy le hizo una paja rápida. Stephen le preguntó si «tenía algún tipo de amor que pudiera usar». Ezra Furman termina este importante álbum en su discografía preguntándose si «hay lugar para un freak que no tiene dónde esconderse». Desde ya ‘All of Us Flames’ es ese sitio también.