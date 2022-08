Entrevistar a Ezra Furman es la experiencia contraria a un junket. Aquí no hay respuestas con monosílabos, Ezra valora el trabajo de la otra persona y se esfuerza en dar respuestas completas, tomándose su tiempo para contestar e, incluso, para encontrar la palabra adecuada (en el texto, para no cansar al lector, hay muchas menos “pausas” de las que ella usó). Supongo que también influye en esto su timidez y una inseguridad que se percibe aunque, afortunadamente, ahora se encuentre más segura de sí misma y de sus trabajos.

Ezra comienza la entrevista evitando en lo posible el contacto visual pero, a medida que avanza la charla, va sintiéndose más tranquila e incluso soltando alguna coña. Hablamos de su nuevo álbum ‘All Of Us Flames’, nuestro «Disco de la Semana», pero también de su proyecto para la BSO de ‘Sex Education‘, de la influencia que le supone Bob Dylan, o de su intención de contar historias que lleguen a quienes no suelen verse reflejados en las historias LGBT que salen por la tele.

¿En qué contexto escribiste ‘All Of Us Flames’?

Escribí la mayoría del disco en 2020, un poco en 2021 pero en general en el tiempo duro de la pandemia. Podemos querer evitar hablar de esto, pero la pandemia de coronavirus es uno de esos eventos que acaba influenciando todo lo que ocurre ahí… lo que pasa es que a veces no sabes de qué manera. O que ocurre de forma inconsciente. Pero desde luego creo que las huellas de la salud mundial están tras estas canciones. Ha habido un impacto tremendo en nuestra salud mental, quizás por eso he estado escribiendo tanto sobre curarse, o sobre la necesidad de una comunidad… aunque también eran temas que estaban en mi cabeza antes. (pausa) Ya sentía que el mundo estaba muy enfermo antes de la pandemia. Supongo que enfermó más. Empezamos a sentirnos… bueno, me estoy enredando mucho…

Para nada, tómate tu tiempo.

No, no… seguramente tengas tú una pregunta mejor que la chorrada que yo tengo ahora en la cabeza (sonríe)

No estoy yo tan seguro de eso, pero como estés más cómoda. Mira, al hilo de lo que estabas diciendo: tenía pensado preguntarte sobre una frase de la nota de prensa, “dentro de este disco, el fin del imperio patriarcal y capitalista parece inminente e inevitable”. ¿Tú lo sientes así? Yo no sé si soy tan optimista.

Sí, a ver… no lo escribí yo, pero entiendo por qué la persona de prensa lo ha puesto (ríe) Yo diría… quizás yo no diría que ese final es inminente, pero puede que a nivel individual… quizás puedes tirar los grilletes, al menos los que tienes en tu espíritu. Como que al menos puedes tomar un pequeño respiro espiritualmente. En cuanto a ese “fin de imperio” que ansío… quién sabe cuánto tardará en llegar, pero sí que parece inevitable. Sí que lo parece. Y ésa es una de las direcciones de este disco, el ansia por que llegue ese día. Como apoyarnos en que llegue una era mesiánica, o una utopía… en la que el Mal sea derrotado (sonríe brevemente). Creo que es como una buena terapia… bueno, o como una buena práctica espiritualmente, para entender que eso es posible. De algún modo.



¿Cómo afrontas la salida del disco?

Es una sensación muy bonita. Muy bonita pero también un poco extraña, el ser consciente de que el disco es bueno y está a la altura de lo que quería, porque ha sido mucho tiempo, ha llevado mucho trabajo hacerlo, para hacer algo de lo que estar orgullosa… y a la vez no sabes si a la gente le gustará, si tendrá éxito en el mercado que sea en el que intente entrar. Pero la verdad es que esto último es mucho menos importante para mí que el estar orgullosa. Así que es bonito tener esa batalla ya ganada.

(pausa) Si te soy sincera, también tengo miedo. Sé lo que es ponerte en el ojo público y, desde que estoy fuera del armario como mujer trans, me resultan más dolorosas mis apariciones públicas, o cualquier cosa que tenga que ver con mi imagen pública, entrevistas, valoraciones a mi trabajo… aunque, paradójicamente, también lo siento todo más real. No sé.

El álbum se abre con ‘Train Comes Through’. ¿Por qué elegiste ese tema? Me gusta mucho la progresión que tiene.

Muchas gracias. (piensa) Sí, creo que establece los términos de este disco. El sentido de comunidad, de tribu que aspira al triunfo del Bien sobre el Mal, hay un espíritu de equipo ahí. Y creo que ayuda a que el resto del disco tenga más sentido. A que las apuestas sean cósmicas (sonríe) Para mí, es una de las mejores cosas que he escrito en mi vida. Es como dibujar una línea en la arena, y que todo el disco ocurra en el otro lado de esa línea.



Hay algo en el disco, quizás la mezcla de la vulnerabilidad con el sentimiento de fuerza, el rock, y por supuesto la temática, que me recuerda a las canciones de ‘Hedwig & The Angry Inch’. No sé si te gusta esa película.

Sí, ciertamente hay mucha solidaridad, y formas de expresión similares a ‘Hedwig’, y la historia de Hedwig tiene muchas cosas en las que me reflejo, pero a la vez intento hacer mi propia versión de eso. Siento que, por muy poderosas que hayan sido en el pasado las expresiones de Orgullo, muchas de ellas me han dejado un poco fría… por el hecho de que parecían muy felices, muy de desfile, ¿sabes? Y yo pensaba “así no es como me siento yo”. No solía ir a desfiles del Orgullo porque no me sentía incluida ahí. Y parte de eso será por ser trans, claro, pero sobre todo es porque me sentía fuera de lugar. ‘Hedwig’ es una película estupenda, esto lo estoy diciendo en general respecto a este tipo de creaciones, pero me he sentido así.

Espero que con mi música haya conseguido hacerlo de forma que más gente se sienta incluida, más gente que se sentía como yo, que es… más herida, quizás. Más dañada. Con más desesperación en ocasiones. Con más violencia. Y, a la vez, con solidaridad y ganas de mejorar las cosas. Espero que todo eso se sienta, y que especialmente mis fans queer lo sientan.

Bob Dylan es una gran influencia en ti, según he leído.

Sí, a ver, puede resultar idiota por mi parte decir que me influye Bob Dylan porque el mero hecho de pensar en escribir canciones como si fuese literatura… Dylan fue una de las personas que hizo eso posible en la cultura pop. Pero lo he dicho recientemente quizás porque es la primera vez en mi vida que me siento como… merecedora de esa influencia, ¿sabes? Como que tengo ahora otra confianza en lo que escribo. Siempre según mi propio estándar, claro. Como que ya no es tan vergonzoso, no me siento como una tonta que sale diciendo “oh, sí, quiero ser como Bob Dylan”. Sigo sin pensar que sea tan buena como Bob Dylan, y no sé si alguna vez estaré a su altura, pero… al menos me siento buena para mi propia altura, por así decirlo.

Tus anteriores trabajos fueron para la BSO de ‘Sex Education’, la serie de Netflix, ¿cómo fue eso? Además de ser una serie muy divertida, tiene una de las representaciones LGBT más cuidadas en la ficción actual, entiendo que eso también fue un plus a la hora de aceptar ese proyecto.

Desde luego. A ver, llegó en un momento en que yo tenía que buscarme un trabajo, básicamente. Un trabajo aparte de mi arte, de mi vida artística tal y como yo la había imaginado. Y ese trabajo podría haber sido currar en un Burger King, pero tuve la oportunidad de trabajar para esta serie, que tiene el corazón en el lugar adecuado, lo cual me hizo sentir mucho mejor que currar en un Burger King… he sido muy afortunada en eso.

Además es muy bueno porque mantiene mis “músculos compositivos”, por decirlo así, en forma. Yo escribo canciones me lo pidan o no me lo pidan, pero está bien tener como un encargo, un trabajo, un lugar al que esas canciones van a ir. Motiva. Por otro lado, no puedes sacar un álbum cada año, así que esto hace que cuando tenga que sacarlo sea más especial, y que aparte pueda ir sacando canciones que no tienen que ser “mi mensaje al mundo” ni cosas así, canciones que no meta en mis discos porque no me encajen por temática o lo que sea. En definitiva, es un trabajo ideal, me siento tremendamente afortunada de tenerlo. Y además no creo que yo lo haga bien currando como Atención al Cliente (sonríe)

Tu canción número 1 en las plataformas de streaming sigue siendo ‘Love You So Bad’. ¿Qué crees que tiene para haber llegado a tanta gente?

La respuesta corta es: porque les gustó a los de ‘Sex Education’ y eso la llevó a mucha gente. Pero, claro, ¿por qué les gustó a los de ‘Sex Education’? Pues… (pausa) Supongo que parte de ello es el gran talento de mi compañero de banda, Jorgen Jorgensen y Tim Sandusky, que consiguieron hacer que la canción tuviera una vida propia. Y también estoy muy orgullosa de esa canción como compositora, porque tiene solo tres acordes, con ellos cuenta una historia, con sus personajes y su arco narrativo, con algunos aforismos también… y, aunque no la escuches con detenimiento, la coherencia interna que tiene hace que te llegue.

Pero, a la hora de la verdad, no tengo ni idea, no tengo nada de control sobre estas cosas… es como si tiro una serie de cosas al aire, algunas caen al suelo y otras se las lleva el viento, pero yo no sé nada sobre aerodinámica. Desde luego confío en el público en muchas ocasiones para saber si algo es bueno.

Supongo que se sentirán conectados con ella.

Sí… creo que hay algo de fracaso ahí, ¿sabes? En esas emociones. Creo que tiene que ver con el fracaso. Es uno de los sentimientos más universales, y no hay muchas canciones que traten sobre eso. Tienes una relación amorosa muy especial que se va al traste… la gente quiere oír eso. Especialmente con unos violonchelos tan bonitos sonando.