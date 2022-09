DJ Khaled / GOD DID

Una vez más, DJ Khaled vuelve con un disco en el que los nombres de los artistas que aparecen impresionan más que la propia música. Las cosas como son, la mayoría de los beats en ‘GOD DID’ son totalmente genéricos y en ocasiones se siente como si los invitados pusiesen el piloto automático (eh, Drake). Juntas estos dos elementos y te sale un disco definible como «la comida rápida de la música urbana». Pero, ojo, no todo es tan negativo. A diferencia de una o dos canciones, ninguna es completamente mala. La pregunta es: ¿Es eso suficiente?

El álbum comienza pisando huevos. Drake abre el disco con ‘NO SECRETS’, un tema que al empezar apunta a que puede llegar a algo interesante, pero luego te das cuenta de que dura 47 segundos y no entiendes muy bien por qué la primera canción no es ‘GOD DID’, lo cual pienso que habría tenido mucho más sentido. Tanto por el hecho de que el tema comienza con Khaled hablando como si fuera un profeta, lo cual parece apropiado, como por el hecho de que probablemente sea la mejor canción del disco. Sería la bienvenida perfecta. Rick Ross cumple, Lil Wayne es breve pero certero y Jay-Z se roba la canción con un verso de 4 minutos que es todo lo que podrías esperar de Jay-Z: maestría.

- Publicidad -

La vida va de contrastes y es que después de ‘GOD DID’, candidata a mejor track, llega ‘USE THIS GOSPEL – REMIX’, que es todo lo contrario. Para empezar, es una canción que ya conocíamos por el disco religioso de Kanye, ‘JESUS IS KING’, lo cual es ya empezar con el pie izquierdo porque se corre el riesgo de arruinar una buena canción. Después, el estilo, un tanto anticuado, de producción que elige Dr. Dre no llega a encajar con el tema, sobretodo en la sección del final. Y por último, Eminem, que sigue pensando que rapear tan rápido mola. A ver, que rapear rápido no está mal de por sí, pero hay que meterle sustancia y este verso tiene bastante poca.

A partir de este punto, el tracklist se mete en la dinámica de mediocridad que suele caracterizar a DJ Khaled, pero sigue habiendo canciones destacables entre las 15 restantes. ‘BIG TIME’, con Future y Lil Baby, es un tema de trap disfrutable con un estribillo pegadizo, pero sin nada especial aparte de la línea que abre la canción, aunque especial no siempre significa bueno («Rainbow Audemar, ‘cause my bitch bisexual»). El festival de barras de Quavo y Takeoff en ‘PARTY’ también es digno de mencionar, al igual que su sample de ‘Party All The Time’, el hit que se sacó Eddie Murphy de la manga en 1985.

- Publicidad -

‘BILLS PAID’, con Latto y City Girls, tiene un beat diferente y es una agradable sorpresa; y la canción que le sigue, ‘WAY PAST LUCK’, presenta a 21 Savage rapeando en un beat que recuerda mucho al de ‘a lot’, su tema con J. Cole de 2018, lo cual es positivo, teniendo en cuenta que Savage siempre se desenvuelve muy bien en este tipo de bases. La última canción que destacaría es ‘Juice WRLD DID’, performeada por el mismísimo Juice WRLD. Si no te importa que el estribillo esté construido entorno a la figura de DJ Khaled, el resto de la canción es de lo mejor del disco («DJ Khaled with the tats, I got another one»). Además, la historia de como consiguió Khaled esta canción es muy curiosa.

No he mencionado algunas de las canciones con los invitados más grandes, como ‘STAYING ALIVE’ con Drake, único sencillo del LP, o ‘LET’S PRAY’ con Travis Scott, porque verdaderamente no hay nada que mencionar aparte de lo aburridas que son. No son malas, pero sí muy mediocres. Ese es el resumen de ‘GOD DID’. Entonces, ¿es esto suficiente? No, Khaled, no lo es.