La escasez de resultados en la vía synth-pop no impide que Two Door Cinema Club la lleven más allá. El grupo norirlandés formado por Alex Trimble,

Kevin Baird y Sam Halliday continúa viviendo de los muy rentables singles que contenían sus dos primeros discos, a destacar su debut. Desde el tercero, ‘Gameshow’ (2016), empezamos a hablar de la influencia de Human League y Kraftwerk; eso se afianzó en ‘False Alarm’ (2019) y continúa presente en su nuevo álbum ‘Keep on Smiling’.

Repitiendo con su consejero Jacknife Lee por tercera vez consecutiva, pero añadiendo a Dan Grech Marguerat (Halsey, Lana del Rey, George Ezra) con algunas pistas también autoproducidas en lo que han considerado una grabación más libre y colaborativa, ‘Keep On Smiling’ ha optado por cierto continuismo respecto a esos 2 últimos discos -no respecto a los primeros, más exitosos-. El disco se abre con un instrumental llamado ‘Messenger AD’, como recién salido de ‘Stranger Things‘.

Así, es obligatorio volver a hablar del sonido Prince en pistas como ‘Little Piggy’ y del sonido Talking Heads en pistas como ‘Feeling Strange’ y ‘Everybody’s Cool’, dejando poco para los seguidores de sus inicios. El single ‘Lucky’ sí presenta una parte instrumental preciosa, totalmente marca de la casa; y algo parecido sucede con ‘Wonderful Life’, que se plantea como un regreso a sus primeros trabajos, lo cual ha de deberse a ese punteo de guitarra que aparece a los pocos segundos de haber comenzado la canción.

Temáticamente, si discos anteriores hablaban de la influencia de las redes sociales y la presión de la cultura de los «likes», ‘Keep On Smiling’ trata de poner al mal tiempo, buena cara, ante lo que consideran una «sociedad dividida y fracturada». Explican Two Door Cinema Club que la felicidad está bajo nuestro propio control a través del optimismo y los himnos para la pista de baile. En su caso, las sonrisas y el buen rollo parecen un tanto artificiales, ya desde la forzada portada del disco, por no hablar del tono increíblemente melancólico de ‘High’, una de las mejores composiciones, o del planteamiento de temas como ‘Millionaire’, que de alegre, tienen bien poco.

Tampoco es especialmente feliz ‘Lucky’, una canción en la que hablan de la rapidez con que se mueve la cultura popular, considerando ellos mismos que es una cuestión de «suerte» que sigan teniendo un hueco entre los focos. No parece cuestión de suerte, sino de talento o trabajo, que el grupo sí sea capaz de dar con singles apañados, aunque también es cierto que les falta ese poquito de ambición del que presumen al principio de ‘Blue Light’, en la primera frase del disco: «nos marchamos hoy en busca de una nueva vida / cambiaremos de color y de forma».

Como aquellos U2 que se sumergieron en la electrónica, Two Door Cinema Club llevan ya varios discos conduciendo en la misma dirección, y tengo también la sensación de que la gente espera su disco rockero tanto como los seguidores de Bono lo anhelaban a finales de los años 90. Al fin y al cabo, los experimentos robóticos de ‘Won’t Do Nothing’ o ‘Disappearer’ no terminan de encajarles del todo.