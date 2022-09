Sesión de Control: Cabiria, Nico B, Pshycotic Beats, vangoura…

Cada miércoles volvemos a ofrecer una nueva Sesión de Control al pop español o en castellano. Se trata de la playlist en la que recopilamos las novedades que se publican en nuestro país pero suelen quedar al margen de las grandes playlists de Spotify. Hoy comenzamos con el regreso de Cabiria, que estrena un nuevo single llamado ‘Una costumbre ancestral’ que se define como «un viaje por la música de baile de los años 70». Además, se reedita su disco ‘Ciudad de las dos lunas’ y se anuncian sus fechas para Girando por Salas.

Otra novedad de hoy mismo es la de Nico B. El artista zaragozano estrenará su primer EP junto a su paisano Cosme Pelotillo el próximo 21 de octubre y tras el avance de ‘Nenúfares’ hoy estrena ‘Joven’. Este mismo miércoles Pshycotic Beats estrena el tercer sencillo de su inminente disco, un ‘It’s About Time’ que va acelerando desde el synth-pop hasta casi el trance. Aunque para acelerada la producción mákina hyper pop de Parkineos, ‘Rington3’.

Nada que ver en estilo con la canción cortahipos de la cantautora sita en Barcelona Heather Cameron. Produce Paco Loco y ha sido fichada por La Castanya. Ni tampoco con synth-pop de vangoura, que estrenan la pegadiza ‘chino cada martes’, de corte más comercialote para bien.

Esta semana compartimos varios temas de R&B, entre ellos el de Kimberly Tell, un tema del EP de Gin, el modernete de moren o el dúo de TAURO con Rakky Ripper, estos dos últimos más influidos por James Blake.

Entre los habituales de JENESAISPOP o de esta sección que han estrenado tema recientemente tenemos el tema housero de Chico Blanco con Simona, el curioso dúo de la revelación GMZ con Alice Wonder, el de Evripidis and his Tragedies con Elsa de Alfonso o la canción uptempo de Pau Vallvé.

Pipiolas han compartido EP en Elefant y compartimos el tema en Spanglish ‘Un poco triste’. Hablando de indie de la vieja escuela, ‘Mírame’ de Ortopedia Técnica está cantada desde el típico ataúd post-punk. Y La URSS siguen recordando a la Edad de Oro del Pop Español -sobre todo a su sección más industrial- en ‘Euroorden’. Completamos la playlist con la versión de Lorenzo Soria (Califato 3/4) con Sebastián Orellana, editada por Mushroom Pillow, y el tema de urban de La Xinni.