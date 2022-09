Corría el año 1999 cuando un grupo de indie-pop francés que respondía al nombre de Tahiti 80 publicó un disco llamado ‘Puzzle‘ que llegó a vender 200.000 copias a nivel mundial. Fue gracias a la pegada del single ‘Heartbeat’, pero también a un sonido muy agradable que bebía tanto de los Cardigans como de Belle and Sebastian. Phoenix, un grupo que suena muy parecido a Tahiti 80, se hizo muy famoso poco después. A Tahiti 80 ahora hay que considerarlo un grupo infravalorado, pero no es casualidad que haya conseguido llegar a su noveno disco en los primeros meses de 2022.

El secreto de la longevidad de Tahiti 80 es que el grupo formado por Xavier Boyer, Médéric Gontier, Pedro Resende, Raphaël Léger y Hadrien Grange no ha dejado de lanzar canciones excelentes. ‘Hurts’, de 2018, ‘Crush!’, de 2014, o ‘Easy’, de 2011, se cuentan entre sus mejores singles junto con ‘Heartbeat’, ‘Big Day’ o ‘100 Times’, publicados entre 1999 y 2005, y ‘Here with You’, su nuevo álbum, suma unos cuantos aciertos a su repertorio.

El primero de ellos, ‘Hot‘ habla de una relación tóxica, y el estribillo «dices que lo tienes todo bajo control, pero a mí me parece que estás jugando con mi alma» es adictivo como el crack. También es elegante, y si hay algo que Tahiti 80 se niega a abandonar es la elegancia. De ahí que sea capaz de colar un estribillo monótono en ‘Lost in the Sound‘ y que quieras escucharlo una y otra vez, o que ‘Cameo’ sea ahora mismo su canción más escuchada en Spotify, gracias a su sonido de pop ligerito, en la onda de Metronomy.

En ‘Here with You’, Tahiti 80 entrega un álbum fácil de escuchar, agradable pero sofisticado, que tantea con el sunshine pop en ‘Vintage Creem’, con el yacht-rock en ‘Telling Myself‘ o, de nuevo, con el sonido de Belle and Sebastian en ‘Zoo’. A veces las canciones conmueven como lo hace ‘UFO’, donde Xavier pide a su amante que no se vaya «como un ovni», y otras simplemente buscan ser tan bobas como ‘Wicked Wicked’, llena de palabras como «tutti frutti» o «cheeky cheeky» que subrayan el deliberado componente infantil de la pieza. Todos los registros, Tahiti 80 los hacen bien.

Publicado, efectivamente, la pasada primavera, ‘Here with You’ se deja degustar muy bien en estos últimos días de verano y su calidad y consistencia significa que alberga el potencial de abrir a Tahiti 80 a nuevas generaciones. Xavier sigue siendo un letrista comprometido en relatar sus relaciones amorosas con honestidad y cierto sentido del humor, y el sonido clásico del grupo sigue presente pese a que, en ‘Here with You’, suena claramente evolucionado. Desde luego no merecía pasar tan desapercibido.