Stuart Murdoch y Sarah Martin visitaron Madrid hace unas semanas para una ronda de entrevistas con la prensa sobre el nuevo álbum de Belle & Sebastian, uno de los grupos más queridos de la historia de la música independiente. ‘A Bit of Previous’ ha salido esta semana resultando un álbum muy diferente a lo que adelantaba el single ‘Unnecessary Drama’. Aquí continúa habiendo canciones acústicas, clásicas y también sintéticas y bailables con un punto funky y góspel.

Belle & Sebastian siempre ha sido un grupo mordaz y ácido en sus textos, muy detallista con esas ediciones físicas que incluyen extensas entrevistas, y analítico sobre todo lo que nos rodea. Así que es un placer hablar con ambos: casi a cada pregunta hay un detalle que a alguno nos provoca un pequeño ataque de risa. Es una mañana soleada en el ático de un céntrico hotel en la ciudad y es una alegría que su música haya terminado siendo también así de soleada. Belle & Sebastian actúan en Vida Festival y en Noches del Botánico.

- Publicidad -

El disco habla a veces de la madurez y empieza con una canción llamada ‘Young & Stupid’. ¿Qué es ser un adulto para vosotros? A veces me siento aún como un adolescente…

Stuart: «Eres un hombre joven».

Tengo 41 años.

Stuart: «¿Tienes hijos?».

No.

Stuart: «Esa es la diferencia. Hay un gran cambio cuando te casas y tienes hijos. Las cosas cambian, pero está todo en la mente, cuántos años sientes que tienes. La canción surgió de manera muy rápida, normalmente eso no me pasa aunque a veces lo parezca. Si pienso en mi juventud, fue una época divertida, pero en general todo está bien ahora también».

¿Cuándo te conviertes un adulto? ¿Cuando tienes hijos?

Stuart: «No, no sé…»

Sarah: «Algunas de las personas mayores que conozco son las que más son como niños. Hay gente para todo. No creo que haya un momento concreto decisivo».

Stuart: «Yo pensaba que era un adulto a los 17 años».

Sarah: «Eso es exactamente lo que pasa. Veo a hijos de mis amigos que tienen 20 años y piensan que ya son adultos, y que serán así para siempre».

Stuart: «Porque es un momento de tu vida en que vas al banco. Recuerdo vivir como un adulto, trabajar, ir a la universidad. Y de repente me puse muy enfermo cuando tenía 20 años, y tuve que volver a vivir con mis padres, y era un niño otra vez…»

- Publicidad -

Mi padre tiene 85 años, está bien, pero es como un niño a veces también…

Stuart: «Sé lo que quieres decir, y creo que puede que se lo esté pasando bien (risas)».

En ‘Young & Stupid’ habéis metido esta frase «algunos tienen hijos, algunos tienen perros», como conscientes de que muchos de vuestros fans no tenemos hijos…

Sarah: «Yo no tengo hijos y estoy contenta, es improbable que los tenga ya (risas)».

Stuart: «Es interesante porque en los últimos 8 años me he interesado por el budismo, y he pensado mucho. Mi profesora es una joven religiosa que nos entrena sobre cómo tener una mente sana, y nunca habla sobre el amor de pareja, ni sobre los hijos. Tú le puedes preguntar cómo ser mejor con tu pareja o cómo hacer mejores a tus hijos y nos dice que no importa. Nos trata como individuos. Si enseñas a ser amable a tu hijo, está bien. Si tu perro te enseña a ser amable, también está bien».

- Publicidad -

¿Qué letras de este disco ha influido el budismo concretamente?

Stuart: «Es algo que no he podido evitar. No lo planeo, pero algunas veces, el Dharma, la enseñanza… se cuela en las canciones. Canto para una persona con la que intento ser como un pequeño instructor (risas) Hablando con un fan o con alguien a quien quiero, pongo algo de Dharma. No me viene a la mente ninguna frase concreta, pero es algo que está en ‘Sea of Sorrow’, en ‘If They’re Shooting At You’, en ‘Do It for Your Country’…»

‘If They’re Shooting At You’ es una canción con algo de góspel…

Stuart: «El góspel puede ser el estilo o puede venir del alma. Y esta es una canción góspel en los dos sentidos».

En ‘Sea of Sorrow’ está esta frase desgarrada que dice «Though we wreck ourselves / On the rocks that never even existed». Me ha sonado influida por el góspel también.

Stuart: «El budismo es que es exactamente eso. Es divertido que hayas escogido esa frase. Es específico del budismo hacerte ver que muy a menudo nos ponemos piedras a nosotros mismos que nos hacen enfadarnos o sentirnos frustrados. El budismo te enseña a librarte del enfado y del miedo».

«El budismo te hace ver que muy a menudo nos ponemos piedras a nosotros mismos que nos hacen enfadarnos o sentirnos frustrados»

Esa frase me hace pensar en el indie, también, en la escena underground. A veces los grupos underground os ponéis piedras que nunca siquiera existieron.

Stuart: «¡Muchas veces la hemos jodido! (risas)».

¿Belle & Sebastian os habéis puesto también piedras en el camino?

Stuart: «Esto es interesante. ¡Intentamos que no! Pero la gente nos lo dice. Mi mujer me lo dijo ayer mismo. Están todas estas bandas como Bon Iver, Vampire Weekend… gente muy exitosa. ¿Por qué nosotros no estamos a ese nivel? ¿Qué somos? ¿Los primos pobres? (risas) Y mi mujer me decía: «¿Qué esperabas? Os lo hacéis a vosotros mismos. En vuestros inicios decíais a todo que «no, no y no»».

«¿Por qué nosotros no tenemos el éxito de Vampire Weekend o Bon Iver? ¿Qué somos? ¿Los primos pobres?»

Tengo un ejemplo actual: no hace falta irse a los inicios. El single ‘Unnecessary Drama’ no es lo más comercial del álbum. ¿No sería más bien ‘Talk to Me, Talk to Me’?

Stuart: «Es mi favorita. Sarah la escribió. Será el siguiente single, pero claro, el primero es el más importante. El sello dijo… ¿qué dijeron?».

Sarah: «¿Algo más rápido?».

Mi pregunta es si a Belle & Sebastian les importa el éxito.

Stuart: «¡Debería estar grabándote y poner la grabación en la próxima reunión!».

A veces me equivoco, así que no me hagáis caso… pero responded…

Sarah: «Yo me preocupo del éxito menos que él».

Stuart: «Es que siento una responsabilidad de sacar las cosas adelante. Hemos estado cerca de no girar nunca más. Antes de la pandemia. No voy a aburrirte con detalles, pero financieramente, somos tantos que es difícil. Tenemos que trabajar duro para mantenernos a flote. Pero me alegra que digas que te gusta ‘Talk to Me, Talk to Me’. Tiene un gran estribillo y suena dramática».

Sarah: «Sí que tiene un estribillo».

Stuart: «Es como ‘I Will Survive’ (risas)»

Sarah: «Todo lo que quiero es paz (risas)».



Ni siquiera os imagino en una reunión con un sello. Creo que para vosotros ha prevalecido la honestidad sobre intentar ser tan grandes como Bon Iver o The National.

Sarah: «Siempre».

Stuart: «Es un problema porque conlleva una contradicción. Vamos a reuniones con el sello y al mismo tiempo tenemos que ser honestos con las canciones y con el disco. Es una contradicción porque tienes que convertirte en otra persona para ser como The National».

‘Unnecessary Drama’ en cualquier caso recuerda a los Smiths. Suena bastante diferente. ¿Habéis intentado hacer cosas diferentes expresamente?

Sarah: «Nos centramos más en las canciones en sí. Cada canción es un mundo. Mi favorita por ejemplo es ‘Working Man In New York City’. Puedes rastrear en ella cosas que recuerdan a nuestras primeras canciones».

Tenía la impresión de os preocupabais por cambiar, incluso a veces un poco de más. Al principio no os preocupaba evolucionar.

Sarah: «Los primeros discos se hicieron tan rápido que no había tiempo de evolucionar».

Stuart: «Éramos un grupo nuevo, que tocaba reunido por primera vez. Ahora mismo todo es natural. Nunca lo intentamos demasiado. En «Talk to Me» Sarah tenía la música, yo hice las letras. Metimos el ritmo, los teclados y ya. La canción de Stevie es como un vals, la trajo a la guitarra, Chris la completó… Nadie planea nada».

La canción de Stevie recuerda a los 50’s, pero claro, el título es un «lecho de muerte», ‘Deathbed of My Dreams’. Me ha hecho pensar en viejos románticos como Magnetic Fields. ¿Os gusta alguna banda nueva de ahora como antes os gustaban Felt o a mí Magnetic Fields?

Sarah: «No una banda de ese estilo, realmente. Pero sí me encantan Sault, me gustan mucho todos sus discos. Han sacado como 4 discos en 2 años. Me gustan las canciones, es muy evocador».

Stuart: «Estaba buscando mi Spotify para decirte algo, pero no funciona. Me gusta la música del pasado. Mi grupo favorito de los últimos 20 años son Camera Obscura».

Pero son amigos vuestros, entonces no cuentan.

Stuart: «Claro que cuentan, me gustaban antes de ser amigos. Tracyanne compone de manera muy natural».

¿Van a volver?

Stuart: «Claro. Están haciendo música. De los últimos 10 años, Hinds están entre mis favoritas. ¿Son de Barcelona? Pienso en ellas aún como nuevas…»

Stuart: «Camera Obscura y Hinds son mis grupos favoritos de los últimos años»

Me gustan por supuesto cosas nuevas como Rosalía, pero me parece una pena que Magnetic Fields y Felt no parezcan estar influyendo mucho en nadie. ¿No os parece una pena?

Stuart: «No, no me preocupa. Vivo en un mundo donde la gente piensa que Belle & Sebastian se retiraron hace unos años… (risas) Nos dicen: «¿de verdad seguís?»».

Sarah: «Yo también lo oigo (risas)».

Pero esto es una contradicción increíble. Está esta gente que piensa que vuestros primeros discos son los mejores, pero cuando dais un concierto, tocáis para una audiencia mucho más grande que en el año 2000…

Stuart: «Pasan cosas horribles en el mundo. Intentamos no preocuparnos mucho por estas cosas. Por supuesto que ‘Tiger Milk’ y «Sinister» fueron un origen estupendo. Podríamos escribir una película preciosa sobre cómo hicimos esos discos, cómo salió todo. Eramos jóvenes y guapos».

«Por supuesto que ‘Tiger Milk’ y «Sinister» fueron un origen estupendo. Éramos jóvenes y guapos»

Todavía lo sois.

Stuart: «Gracias (…) Eso es la música pop. Hay algo romántico y tenemos que vivir con ello. Es muy divertido estar en la banda. Nos reímos mucho. Es un gran trabajo. Mucha gente hace 1 o 2 discos y se separa. Quizá ahora tienen un trabajo que no les gusta. Nosotros somos unos afortunados».

Y el disco nuevo es muy divertido, de hecho. Se ha perdido la solemnidad de un ‘I Fought in a War’, que tenía un carácter tan poético (NdE: Stuart se ríe), pero es divertido.

Stuart: «‘Do It for Your Country’ es una broma interna entre dos personas.

Creo que se entiende: primero pensaba que iba sobre el Brexit, pero en verdad es sobre el amor por uno mismo, ¿no? Si no te quieres a ti mismo por tu propio bien, «hazlo por tu país», ¿no?

Stuart: «Excelente. Es hazlo por ti mismo. Es sobre la autoconfianza. Y sobre la diversión».



Vuestras letras son más claras, más específicas, no hay tanto misterio. ¿Cómo percibís vosotros su evolución?

Stuart: «Creo que a muchos artistas les pasó algo así. R.E.M. y Cocteau Twins son ejemplos extremos de cómo se ha pasado de ser más intenso a más inclusivo… Puedes ser menos interesante, al perder algo de misterio…»

Sarah: «A medida que te haces mayor, te vuelves más fuerte, tienes más confianza para expresar ciertas cosas sin miedo a que sea malinterpretado. Tienes más confianza, no tienes por qué esconder ciertas cosas».

Stuart: «‘Get Me Away from Here I’m Dying’ era bastante clara, ¿no?».

Claro, pero mi canción favorita era ‘Sleep the Clock Around’ y nunca entendí del todo todas las frases.

Stuart: «Es verdad. Creo que cuando escribes una canción así, es como un don. A veces lo echo de menos. Recuerdo cuando escribí esa canción. Si te digo de qué va, seguramente no te lo creerías. Es un momento mágico, como poesía saliendo de tus sentimientos. Es muy bonito que eso te pase».

¿’Reclaim the Night’ es sobre ser liberada de una pareja tóxica o algo así? Es lo que me ha sugerido, pero al final, no tanto.

Sarah: «Es una conversación con 2 o 3 amistades. Había personas en nuestra comunidad que no queríamos alrededor, porque era algo sórdido y malo, y hay otra gente para la que no es tan importante. Mientras que yo tenía claro que no puedo estar en la misma sala que esa persona. Es reclamar tu espacio de no poder estar ahí. No puedes decir que alguien deje de ser amigo de nadie, pero puedes decir que no lo quieres a tu alrededor.

Finalmente, ¿qué disco veis infravalorado o sobrevalorado? Ahora que todos hemos tenido 2 años para pensar… ¿cómo veis vuestro pasado?

Stuart: «Sería arrogante para mí decir: «¡Todo el mundo debería oír ‘Storytelling’! (risas) No somos nosotros los que tenemos que decirlo».

Sarah: «No es nuestro lugar. En la época de la pandemia hicimos alguna cosa con versiones y directos y luego nos olvidamos del pasado por completo, no creo que ninguno de nosotros hayamos pensado mucho en eso».

Pregunto porque ‘Dear Catastrophe Waitress’ y ‘The Life Pursuit’ para mí también están entre vuestros mejores discos, como los primeros.

Stuart: «Cuando hicimos ‘The Life Pursuit’ dijimos que era el mejor. Estábamos ilusionados a todos los niveles por lo buenas que eran las canciones, por las actuaciones. Fue el primero en que pensamos que éramos realmente grandes. No estábamos nada decepcionados, ninguno de nosotros».

Sarah: «‘Write About Love’ me gusta también»

Stuart: «Hay partes interesantes. Ya que hablabas de Felt, él también tenía un proyecto llamado Denim, con una canción llamada ‘Middle of the Road’, en la que decía que no le importaba que su música se quedara «a medio camino». Porque luego dice: «es tu música, es tu rock’n’roll». Cuando nosotros sacamos un disco, ya es tu decisión si te gusta o no. Que la gente tenga la confianza suficiente para decidir lo que le gusta o no. Cuando pasas de los 20 y ya no eres cool, de repente te dejan de gustar las cosas que te ponían en la discoteca. De repente lo que te gusta son todos los hits de mierda de los años 70 (risas)».