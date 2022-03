Belle and Sebastian han anunciado que su nuevo disco saldrá el 6 de mayo bajo el título de ‘A Bit of Previous’. Es el décimo album de estudio de la banda escocesa, y su grabación ha tenido lugar en Glasgow, su ciudad natal, algo que no sucedía desde la grabación de ‘Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant’ en el año 1999.

El nuevo trabajo de Stuart Murdoch y compañía llegará unos cuantos años después de la trilogía de epés ‘How to Solve Human Problems’ y de la banda sonora de ‘Days of the Bagnold Summer’, y contendrá un total de 12 pistas, entre las cuales se incluye el primer single, ‘Unnecessary Drama’, que llega con un videoclip en el que aparecen los miembros de la banda reunidos en una sesión de terapia.

La canción suena al indie-pop de los 80, incluye el sonido de la armónica y alude a un amor pasado con melancolía y nostalgia por los buenos momentos, y nos aconseja «vivir el fervor de tu vida amorosa al máximo, porque no dura para siempre». Y en otro de las reflexiones existencialistas típicas de la banda, claman: «todo se puede ir a la mierda, pero entonces encuentras un nuevo camino». Sí, la pandemia ha sido una inspiración y, en concreto, la canción habla sobre una persona que «experimenta con ser humana otra vez después de un largo parón» y descubre que «vale la pena el intento».

01 Young and Stupid

02 If They’re Shooting at You

03 Talk to Me Talk to Me

04 Reclaim the Night

05 Do It for Your Country

06 Prophets on Hold

07 Unnecessary Drama

08 Come on Home

09 A World Without You

10 Deathbed of My Dreams

11 Sea of Sorrow

12 Working Boy in New York City



