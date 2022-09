RFTW: Alizzz, Jockstrap, Santigold, Quevedo…

Como cada semana comentamos los lanzamientos del viernes. Hoy 9 de septiembre sale un número considerable de álbumes, entre ellos la versión deluxe de ‘MOTOMAMI’ de Rosalía y el Disco de la Semana en estas páginas, el debut de Oliver Sim de The xx.

Además, ven la luz nuevos trabajos largos de Santigold, Benjamin Biolay, la revelación Jockstrap, Sudan Archives, The Afghan Whigs, Camilo, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Greentea Peg, Preoccupations, Marlon Williams, John Legend, Built to Spill, Sampa the Great, Beacon, Ari Lennox…

‘CHIRI’ de Rosalía abre la playlist, pero hoy también lanza single su rival del verano, Quevedo, además en solitario. Alizzz, por su parte, publica su primer tema cantado en catalán, con menciones a la propia Rosalía, a Estopa y a la alcaldesa de Barcelona, y Lewis Capaldi publica su primer single en tres largos años.

Por otro lado, hay novedades de rusowsky, Juliette Armanet, Meghan Trainor (en plan doo wop), Röyksopp, SIMONA con Six Sex, Julieta Venegas, Dragonette, Clean Bandit, Zahara y su revisión de ‘MERICHANE’, Hyd (asociada a PC Music), WILLOW, Alex G, Ginebras, Biig Piig, Dry Cleaning, Bonobo, Labrinth, Asake… Entre los nuevos singles en castellano que comentamos en Sesión de control, los de Cabiria, mariagrep…

Entre las novedades que hemos comentado en portada a lo largo de los últimos días, por supuesto se encuentra la de Björk, pero también hay que destacar el regreso esperado de Blood Orange, la colaboración de Phoenix y Ezra Koenig de Vampire Weekend, y la odisea de 10 minutos de King Gizzard & the Lizard Wizard.