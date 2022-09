Blood Orange anuncia EP, ‘Four Songs’, con single de regalo

Devonté Hynes, más conocido como Blood Orange, ha anunciado su regreso con un nuevo EP de cuatro canciones titulado ‘Four Songs’. El próximo EP de Blood Orange saldrá el 16 de septiembre y ya ha adelantado el primer track de esta pequeña colección de temas, ‘Jesus Freak Lighter’.

Hynes ha escrito, producido y mezclado todos los cortes de ‘Four Songs’, junto con las colaboraciones vocales de Ian Isaiah, Eva Tolkin, y Erika de Casier. Además, el artista británico toca todos los instrumentos del proyecto. ‘Jesus Freak Lighter’, tan reminiscente del sonido de New Order, dará comienzo a ‘Four Songs’, el primer proyecto de Blood Orange desde su ‘Angel’s Pulse’ de 2019.

Desde entonces, Hynes ha trabajado en la música de la miniserie ‘We Are Who We Are’ de Luca Guadagnino, en la de la película de Gia Coppola ‘Mainstream’ y en demás proyectos audiovisuales. Además, Hynes ha estado ocupado como telonero de Harry Styles en los 15 conciertos que ha celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York.