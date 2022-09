Roger Waters ha anunciado gira de despedida para 2023. En ella, el fundador de Pink Floyd presentará su espectáculo ‘This is Not a Drill’ a lo largo de 41 conciertos en Europa, dos de los cuales tendrán lugar en España. Las citas son el 21 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 23 y 24 de marzo en el WiZink Center de Madrid. Las entradas salen a la venta el 16 de septiembre a las 10.00, y la preventa el día 14 a la misma hora.

‘This is Not a Drill’ es en gran medida un macroconcierto de Pink Floyd, pues su repertorio se compone de muchos de los grandes clásicos de la banda británica. Se trata de un espectáculo de rock and roll cinematográfico que funciona como «impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir», y también como «llamada a la acción para AMAR, PROTEGER y COMPARTIR nuestro precioso y precario planeta y hogar».

En el concierto, Waters se encarga de la voz principal, las guitarras, el bajo y el piano, y estará acompañado en el escenario por Jonathan Wilson, en las guitarras y la voz; Dave Kilminster, en las guitarras y la voz; Jon Carin, en los teclados, la guitarra y la voz; Gus Seyffert, en el bajo y la voz; Robert Walter, en los teclados; Joey Waronker, en la batería; Shanay Johnson, en la voz; Amanda Belair, en la voz, y Seamus Blake, en el saxofón.

