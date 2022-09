Justicia para La Buena Vida, al fin en plataformas de streaming

Cuando publicamos una lista con los mejores discos de la década de los 2000, nos preguntabais mucho por qué no hacíamos una playlist con las mejores canciones de aquellos años. La respuesta era bien sencilla: no se podía hacer una playlist con las mejores canciones de los 2000 sin incluir la mejor, y la mejor no estaba.

Desde hoy, eso ha cambiado. La discografía de La Buena Vida perteneciente a su primer sello, Siesta, ha aparecido al fin en Spotify y el resto de plataformas de streaming. Y eso incluye ‘Qué nos va a pasar’, elegida como mejor canción del indie nacional por Radio 3, recientemente revisitada por Amaia, pero hasta ahora solo disponible en las plataformas de streaming a través de la versión de Reina Republicana.

Hasta hoy solo estaban en las plataformas de streaming los discos de La Buena Vida que publicó Sinnamon y recientemente han sido reeditados en vinilo por Mushroom Pillow. Eso había propiciado que el nuevo mundo pudiera descubrir los 2 últimos álbumes del grupo, y especialmente ‘Álbum’ era una de sus mejores entregas, pero quizá no la mejor para acercarse a ellos.

Y es que estábamos privados de disfrutar cómodamente de sus inicios naíf en el Donosti Sound (dos primeros discos), de su rareza electrónica ‘Panorama’ (1999) o de su gran obra maestra ‘Hallelujah’ (2001). Disco este último que apareció en el libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘ editado por este site. En cuanto a ‘Soidemersol’ (1997), para muchos su mejor disco, publicado por Siesta pero licenciado a Universal, aparecía y desaparecía cual Guadiana, como dependiendo del humor de las editoriales y los negocios del mercado.

Siguen sin aparecer en plataformas algunos singles como ‘Magnesia’, que en 1995 supuso un punto de inflexión para la banda; también falta ‘Harmónica’ (2002), el EP que servía de complemento a ‘Hallelujah’, así como otros singles. Pero esperemos que esto se resuelva próximamente, una vez que parece que se han resuelto las desavenencias entre sello primigenio y artistas, cuyas relaciones terminaron mal tras la edición de ‘Hallelujah’.

De las 40 canciones que pasaron por nuestro TOP MEJORES CANCIONES DE LA BUENA VIDA, hoy podemos compartir en esta playlist hasta 35. La mejora es substancial, así que pasen y disfruten del que es uno de los catálogos más bonitos de la historia del pop español.

Porque dejando muy atrás la etiqueta «indie» o «Donosti Sound», las canciones de La Buena Vida nacieron para ser disfrutadas por cualquier persona de cualquier edad y cualquier tiempo. Así seguro que le habría gustado a su bajista y co-autor Pedro San Martín, fallecido en accidente de tráfico; y esta seguro que es la voluntad de los miembros restantes de la banda, separada hace tiempo, especialmente tras el abandono de Irantzu Valencia en 2009 y el posterior fallecimiento de San Martín en 2011.