El Festival In-Edit regresa a Barcelona con su vigésima edición

Hoy ha tenido lugar en la Fábrica Moritz de Barcelona la rueda de prensa de presentación de la 20ª edición del Festival In-Edit, que tendrá lugar entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre de 2022 en Barcelona. En total se proyectarán más de 50 documentales musicales con títulos sobre Sinéad O’Connor, Omara Portuondo, Joaquín Sabina, Leonard Cohen, XXXTentacion, Creedence Clearwater Revival, Coque Malla, King Crimson y muchos otros más, además de una selección de cortos y el especial del programa de TVE ‘Efecte Collins’.

La rueda de prensa la ha iniciado Uri Altell, director del festival, quien ha hecho un repaso sobre los cambios que ha vivido el evento en estos veinte años. Además, ha dado las gracias a todos aquellos que han hecho posibles las 20 ediciones del In-Edit. Este año el festival incluirá desde superproducciones hasta rodajes más modestos y un especial que incluirá pases memorables del In-Edit o que perduran como hitos del género, como ‘Anvil: The Story Of Anvil’, ‘Dig!’, ‘Jazz on a Summer’s Day’, ‘Soul Train: The Hippest Trip in America’, ‘Summer of Soul’, ‘The Devil and Daniel Johnston’ y ‘The Punk Singer’.

- Publicidad -

Para acabar la rueda de prensa se han anunciado los integrantes del jurado de esta edición. El internacional estará formado por Julien Temple, Matthew Herbert y la Directora General del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México Estrella Araiza, mientras que el nacional estará formado por Alizzz, Nathalie Poza y el director artístico de Cineteca Madrid Luis Enrique Parés.

- Publicidad -