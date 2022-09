Nacho Cano detalla la marcha de Chanel

En lo que puede ser el culebrón favorito de la temporada en el mundo musical, ni Chanel está sacando nueva música, ni tampoco está protagonizando ‘Malinche’. Así que hasta que haga algo que no sea lanzar una canción de 1 minuto o 2 para la banda sonora de ‘Pinocho’, toca que continuemos dando vueltas a lo mismo.

Cada entrevista a Nacho Cano es una chuchería y la nueva de Espejo Público recogida por Vertele no decepciona. Podríamos ser malos extrayendo de sus palabras el titular «Ojalá no vuelva a ‘Malinche'» porque de hecho lo ha dicho, pero eso sería sacar sus palabras de contexto.

Lo seguro es que el autor de ‘El 7 de septiembre‘ ha explicado por qué Chanel finalmente no ha protagonizado ‘Malinche’: «Lo que pasa es que, cuando te ven triunfar de esa manera 120 millones de personas, te llueven ofertas de todos los lados. Y yo esa experiencia la he vivido no una, muchas veces. Sé lo que es y he sido el primero en animarla. Cuando terminó el tema de Eurovisión le dejé mi casa de Miami, y ella se fue allí a componer con sus compositores porque soy consciente de que ella tiene que apostar por su carrera mundial. Yo lo haría también y la voy a apoyar en ese sentido”.

Curiosamente, Nacho Cano no pierde la cabeza por que Chanel protagonice algunas sesiones de ‘Malinche’, como ella misma dejó caer en ‘El Hormiguero’: “Yo no sé si con la agenda que ella tiene, y las exigencias que yo tengo para que el personaje de Malinche se ponga encima del escenario con el rigor que merece, vamos a poder cuadrar esas agendas. Ojalá que no sea posible, porque querrá decir que Chanel está triunfando muchísimo en el mundo entero”.

Finalmente, ha justificado la polémica de ‘Malinche’ y su veracidad histórica de la siguiente manera: “Hay una corriente que está silenciada, que es la corriente que está orgullosa de nuestra genética, de nuestra historia, de la fusión, de la creación y de la celebración. Y luego hay otros que están rebotados hasta consigo mismos y con su propia sangre, y que todo nuestro pasado lo tiran por tierra y lo denostan. En Italia a los romanos, que hicieron cada barbaridad tremenda, los tienen como una civilización increíble».