Harry Styles, golpeado con un regalo en sus genitales

Entre esas joyas con que de vez en cuando nos deleita el New Musical Express, un vídeo de un concierto del tour de Harry Styles, quien el año que viene volverá a España. Sucedió el pasado viernes en Chicago. Alguien tiró un regalo al autor de ‘Harry’s House’, pero cayó donde no era la intención. Suponemos. Porque tremenda puntería habría sido esa.

El regalo cae a Harry Styles en sus partes pudendas. En el NME aseguran que tal regalo cayó en “su pene”, lo cual quizá sea demasiado aventurar. El caso es que Harry parece dolorido, pero poco, por lo que tampoco parece que el regalo fuera directo a las gónadas. Pero por ahí.

Harry Styles, que por supuesto no se molesta en mirar qué es, tan sólo acierta a decir que «qué infortunio» y continúa con el concierto. La verdad es que tiene razones para seguir tan contento. ‘Harry’s House’ acaba de superar los 3 millones de copias según las estimaciones de Mediatraffic y sigue en cabeza en las listas internacionales. Si acaso se puede argüir que ‘As It Was’ está empañanando al resto de canciones del disco, pero la verdad es que el tema camina hacia ser uno de los mayores éxitos de la historia, así en general.

RIGHT IN THE NUTS pic.twitter.com/Rcp5jRkoG5

— 𝑮𝒂𝒃𝒓𝒊𝒆𝒍𝒂 𝑹𝒐𝒔𝒆 (@glambygab) October 15, 2022