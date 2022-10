De La Rioja a UK, The Gulps no son exactamente los «Kings of the Disco»

Este miércoles comienza una amplia gira por España de The Gulps, un curioso proyecto con miembros de varios países -entre ellos, el nuestro-, que ha llamado la atención de grandes glorias de UK como el productor Youth, Steve Lamacq o Alan McGee de Creation Records. Este último, descubridor de Oasis y Primal Scream, es su mánager, lo que ha dejado titulares tan irresistibles en la prensa local como «El descubridor de Oasis ficha a The Gulps, con dos integrantes riojanos». En concreto de Calahorra.

La historia es la siguiente: en una pequeña ciudad de La Rioja, el cantante Javier Sola y el guitarrista fan del punk vasco Juan Carlos Ruiz crecieron escuchando rock anglosajón hasta decidir mudarse a Londres. En el Instituto de Música Contemporánea de Londres conocieron al bajista Simon Mouchard, al baterista Raoul Khayat de Líbano, y al guitarrista Francesco Buffone de Calabria, Italia. Empezaron a perseguir a sus ídolos en pubs y conciertos icónicos de Londres, y consiguieron ser pinchados en programas alternativos de la BBC, aceptados en playlists de Spotify, telonear a Ash y Carl Barat y eventualmente ser fichados.

- Publicidad -

De momento tienen 3 temas subidos a Spotify: ‘The Kings House’ su lejano debut de 2019; ‘Stuck in the City’, la gran apuesta de Alan McGee; y ‘King of the Disco’ su más reciente y más entretenida canción. El rock indie clasicote de ‘Stuck In the City’ se torna en ‘King of the Disco’ en una producción más divertida y cercana a Klaxons o Electric 6, bailable realmente como un tema de los mismísimos Duck Sauce.

A falta de averiguar si este será realmente un single representativo de su carrera o más bien su momento más comercialote, os dejamos con las fechas de su gira, que recorre España de cabo a rabo o casi.

- Publicidad -

Miércoles 19/10 A CORUÑA – Noites do Porto

Jueves 20/10 VALLADOLID – Sala Desierto Rojo

Viernes 21/10 GRANADA – Sala Planta Baja Aniversario Bora-Bora

Sábado 22/10 SEVILLA – Sala X

Domingo 23/10 MADRID – Sala Fun House

Miércoles 26/10 BILBAO – Festival BIME

Viernes 28/10 LOGROÑO – Sala La Fundición

Sábado 29/10 PAMPLONA – Sala Txintxarri