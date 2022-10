‘Apocalypse’ de Cigarettes After Sex se viraliza 5 años después

Cigarettes After Sex es una de las bandas de dream-pop más populares del momento y no es ninguna hipérbole: sus streamings se cuentan por los cientos de millones, especialmente los de su tema ‘Apocalypse’, que supera los 500 millones de reproducciones como si de un hit de Post Malone o de Dua Lipa se tratase. Solo Beach House, en un estilo similar, se aproximan a esas cifras con ‘Space Song’, que se viralizaba en TikTok hace unos cuantos meses para sorpresa de todos.

Precisamente, TikTok parece responsable de que ‘Apocalypse’, que, como decimos, ya era uno de los mayores éxitos de Cigarettes After Sex por encima de otros cortes como ‘Sunsetz’ o ‘K.’, haya resurgido en las plataformas de streaming. De hecho, ‘Apocalypse’ es ahora mismo una de las 100 canciones más escuchadas en todo el mundo en Spotify, en concreto, la número 83. La cosa tiene mérito si tenemos en cuenta que la canción salió originalmente en 2017, hace cinco años.

Como revelan los datos de Kworb, portal que reúne cifras estadísticas de radio, streaming, Youtube, etc., el viral de ‘Apocalypse’ se iniciaba el pasado mes de julio, cuando la canción entraba por primera vez en el top global de Spotify, en el número 184. A lo largo de los últimos meses, las escuchas de la canción no han dejado de subir y, por tanto, ‘Apocalypse’ no ha hecho más que escalar posiciones en Spotify hasta llegar al 83, desde donde, ahora mismo, aparece emparedado entre hits respectivos de Imagine Dragons y Bad Bunny.

Son muchos y muy variados los vídeos subidos a TikTok que usan ‘Apocalypse’ como «sonido» o música de fondo, especialmente durante estos primeros días de otoño. Algunos utilizan una versión acelerada -cosa que está de moda- pero la mayoría parecen respetar la versión original, tan romántica como esa letra que compara los «labios» con un «apocalipsis» o que nos promete que esa persona amada estará con nosotros para siempre.



