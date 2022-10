Kelela entrega el banger prometido en ‘Happy Ending’

Kelela engañó a sus fans con su primer single en 5 años. Después de «hypear» su regreso lo más grande en las redes sociales, recopilando mensajes de fans que se preguntaban dónde diantres se había metido, la cantante estadounidense lanzaba ‘Washed Away’, una canción ambiental. Ese no podía ser el gran regreso de Kelela que anhelábamos.

Y no lo era. Kelela prometía que su segundo single sería un «banger» para los clubs y, efectivamente, ‘Happy Ending’ se parece más a lo que esperábamos de su regreso tras un lustro.

‘Happy Ending’ se mira en los 90 del UK Garage, y se sustenta en una base de breaks rotos que nos llevan directamente a las raves de la época. Sin embargo, los sintetizadores y la voz de Kelela llevan la canción definitivamente hacia lo etéreo. En algún universo paralelo, ‘Happy Ending’ ya está sonando a las 3 de la mañana en alguna discoteca.

En medio de todo este baile sudoroso y delirante, en ‘Happy Ending’, Kelela no se saca de la cabeza a una persona. Con ella podría haber tenido algo, pero las circunstancias no lo han permitido. Sin embargo, ella todavía no se rinde y sigue dispuesta a vivir esa experiencia que es «más profunda que la fantasía».

Para el videoclip de ‘Happy Ending’, Kelela no ha hecho otra cosa que irse a una discoteca. La estética no puede ser más noventera, y nada objetaremos si esta es la dirección que el disco toma al final.