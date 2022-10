Yeah Yeah Yeahs logran su 2º top 1 en JENESAISPOP

Puede que Yeah Yeah Yeahs llevaran 9 años sin sacar disco, pero en su momento fueron un grupo muy querido en JENESAISPOP. ‘Zero’ fue número 1 de nuestro top, ‘Sacrilege’ quedó cerca (fue top 2 tan solo por detrás de un tema de ‘The Next Day’ de David Bowie), y ahora es el momento de ‘Wolf’, la canción más comercial de su última entrega ‘Cool It Down’. Es lo más votado de la semana, dejando a la mismísima Rigoberta Bandini en el número 2 con su último single.

- Publicidad -

La entrada más fuerte es la balada de The 1975, ‘I’m In Love With You’, directa al top 6. Un puesto por encima de lo nuevo de Christine and the Queens. Entran lo nuevo de SAULT, Ralphie Choo, Menta, mariagrep y Tegan and Sara. Pero también hay que hablar de la subida de Fred again… que tras 5 semanas de escalada, al fin lo encontramos en el top 20 con “Danielle”.

Entre los temas que hay que despedir esta semana está ‘SAOKO’ de Rosalía, que fue número 1 y ha durado 27 semanas en lista.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Alizzz / Que pasa nen

Alvvays / Easy On Your Own?

Arctic Monkeys / Body Paint

Arctic Monkeys / There'd Better Be a Mirrorball

Beyoncé / BREAK MY SOUL

Beyoncé / CUFF IT

Bizarrap, Quevedo / Sesión 52

Björk / Atopos

Björk, Kasimyn / Fossora

Caroline Polachek / Sunset

Christine and the Queens / rien dire

Doja Cat / Vegas

Elton John, Britney Spears / Hold Me Closer

Fever Ray / What They Call Us

Florence + the Machine / My Love

Fred again.. / Danielle (smile on my face)

Harry Styles / As It Was

Jessie Ware / Free Yourself

Kelela / Happy Ending

Kendrick Lamar, Sampha / Father Time

La Bien Querida, Santiago Motorizado / La Cruz de Santiago

Ladytron / City of Angels

Los Punsetes / Ocultismo

mariagrep / Parpadeando

Menta / Lo que me falta

Mirua, Kiliki / Basakabi

Natalia Lafourcade / De todas las flores

Paramore / This Is Why

Ralphie Choo / Bulerías de un caballo malo

Röyksopp, Susanne Sundfør / Oh Lover

Rigoberta Bandini / Canciones de amor a ti

Rigoberta Bandini, Amaia / Así bailaba

Rosalía / BIZCOCHITO

Rosalía / Candy

Rosalía / Despechá

SAULT / Angel

Shygirl / Coochie (a bedtime story)

Shygirl / Firefly

Soleá Morente, La Casa Azul, Las Negris / Vamos a olvidar

Sophie Ellis-Bextor / Hypnotized

Soto Asa / Spaceship

Suede / The Only Way I Can Love You

Tegan & Sara / I Can't Grow Up

The 1975 / I'm In Love With You

Totally Enormous Extinct Dinosaurs / Blood in the Snow

Tove Lo / 2 Die 4

Tove Lo / Grapefruit

Viva Suecia / El bien

Weyes Blood / It's Not Just Me, It's Everybody

Yeah Yeah Yeahs / Wolf Ver resultados