En un concierto reciente, Carly Rae Jepsen recordaba al público la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, ‘The Loneliest Time‘: «Sale el 21 de octubre, debería ser fácil de recordar ya que Taylor Swift saca disco el mismo día». Con una sonrisa de complicidad en la cara, Carly evidenciaba que no vive en la luna y que no se considera a sí misma una competidora real de Taylor en las listas de éxitos. Nadie lo es, excepto la propia Taylor. Sin embargo, se da una ironía: tanto ‘Midnights’ como ‘The Loneliest Time’ pueden considerarse discos menores en las carreras de sus respectivas autoras.

Hay diferencias, claro: ‘Midnights’ es un disco conceptual que sigue un sonido particular a lo largo de sus 13 (o 20) pistas. ‘The Loneliest Time’ no posee esa visión, es un cajón de sastre de diversos estilos e influencias. La canadiense prueba cosas nuevas, pero también mira al pasado, y da con una obra que se conforma con ocupar un espacio medio, que no hará demasiado ruido, que no le hará ganar demasiados fans nuevos, pero que funciona por lo que es.

Es indicativo del contenido de ‘The Loneliest Time’ que ‘Western Wind‘, el primer single del disco, no puede tener menos que ver con el resto del largo. Si su sonido chill-pop hacía presagiar un disco de canciones en el estilo de ‘Solar Power‘ de Lorde, nada más lejos de la realidad: apenas la tierna ‘Far Away’, otra de las pistas destacadas, se le parece.

Son dos canciones dignas. Especialmente ‘Western Wind’ es un «grower» (sí, me desdigo de mi observación inicial) en su dedicación a un nuevo amor que refresca tanto como la llegada de la primavera. Pero también es verdad que suena mucho mejor en el contexto de un disco que parece empezar directamente por la pista 6 o 7: ‘Surrender My Heart’, con sus graciosas menciones a la terapia, recupera a la Carly ochentera, pero la canadiense ha solido abrir sus discos con composiciones mucho más potentes. La funky ‘Joshua Tree’ es mona pero, junto a la synth-popera ‘Talking to Yourself’, suenan a fotocopias de Carly, a algo que ella ya ha hecho otras veces y mejor.

Curiosamente, es cuando Carly abre nuevos caminos que convence más. No lo hace en absoluto en el single ‘Beach House‘, una canción cómica que oposita a la peor de su carrera. Pero la Carly «chill» deja tan buenos momentos como ‘Bends’ que, dedicada a un familiar fallecido, cautiva con su sonido glitch-pop. En el tramo final de ‘The Loneliest Time’ también destaca ‘Bad Thing Twice’: toca volver a mencionar a Fleetwood Mac como influencia. Vamos a tener que empezar a tomar chupitos. Pero ese sonido soft-rock nostálgico, a Carly le sienta bien.

La falta de dirección de ‘The Loneliest Time’ refleja que Carly no ha querido profundizar en sus nuevas ideas y ha preferido ir sobre seguro. Así, por supuesto, la pista titular es una de las mejores, porque su sonido disco es efectivo y la participación de Rufus Wainwright, un pequeño regalo. La voz de la canadiense, tan similar a la de Kylie, sigue sonando ideal en producciones finitas como ‘So Nice’, pero cuando los bonus tracks de tu disco destacan por encima de cortes que han pasado la criba, la confusión prevalece. Ahí está ‘Anxious’: ¿por qué ha quedado fuera?